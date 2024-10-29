https://ria.ru/20241029/konkurs-1980656496.html
Начался прием заявок на участие в конкурсе "Лидеры туризма Оренбуржья"
Начался прием заявок на участие в конкурсе "Лидеры туризма Оренбуржья" - РИА Новости, 29.10.2024
Начался прием заявок на участие в конкурсе "Лидеры туризма Оренбуржья"
Открылся прием заявок на участие в областном конкурсе "Лидеры туризма Оренбуржья", в котором могут принять участие субъекты туристской индустрии,... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T11:40
2024-10-29T11:40
2024-10-29T11:40
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
оренбургская область
гостиницы
бизнес
туризм
предприниматели
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892006949_0:198:3108:1946_1920x0_80_0_0_e5ec51eeb5f1d88fa8f27ef44fe13233.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Открылся прием заявок на участие в областном конкурсе "Лидеры туризма Оренбуржья", в котором могут принять участие субъекты туристской индустрии, зарегистрированные на территории региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области. Так, в конкурсе могут участвовать гостиницы, организации санаторно-курортного лечения и отдыха, познавательного, делового, лечебно-оздоровительного и иного назначения, а также туроператоры и турагенты. Также к участию приглашаются самозанятые и индивидуальные предприниматели, которые работают в туризме не менее трех лет и надлежащим образом исполняют свои функции. Цель конкурса - выявление лучших участников и направлений отрасли, объединение и стимулирование усилий бизнеса на решение задачи создания в регионе современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего значительный вклад в развитие экономики. Заявку на участие и материалы можно будет подать в комиссию до 24 ноября 2024 года. Итоги будут подведены в декабре 2024 года. Конкурс проводит центр развития туризма АНО "Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области" ("Мой бизнес").
https://ria.ru/20241028/puteshestvie-1980490857.html
https://ria.ru/20241020/puteshestviya-1978601566.html
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892006949_190:0:2919:2047_1920x0_80_0_0_4c251f365fc3f0e944e567f97b403edf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , оренбургская область, гостиницы, бизнес, туризм, предприниматели
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Оренбургская область, Гостиницы, Бизнес, Туризм, Предприниматели
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Открылся прием заявок на участие в областном конкурсе "Лидеры туризма Оренбуржья", в котором могут принять участие субъекты туристской индустрии, зарегистрированные на территории региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.
Так, в конкурсе могут участвовать гостиницы, организации санаторно-курортного лечения и отдыха, познавательного, делового, лечебно-оздоровительного и иного назначения, а также туроператоры и турагенты. Также к участию приглашаются самозанятые и индивидуальные предприниматели, которые работают в туризме не менее трех лет и надлежащим образом исполняют свои функции.
Цель конкурса - выявление лучших участников и направлений отрасли, объединение и стимулирование усилий бизнеса на решение задачи создания в регионе современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего значительный вклад в развитие экономики.
Заявку на участие и материалы можно будет подать в комиссию до 24 ноября 2024 года. Итоги будут подведены в декабре 2024 года.
Конкурс проводит центр развития туризма АНО "Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области" ("Мой бизнес").