https://ria.ru/20241029/konkurs-1980656496.html

Начался прием заявок на участие в конкурсе "Лидеры туризма Оренбуржья"

Начался прием заявок на участие в конкурсе "Лидеры туризма Оренбуржья" - РИА Новости, 29.10.2024

Начался прием заявок на участие в конкурсе "Лидеры туризма Оренбуржья"

Открылся прием заявок на участие в областном конкурсе "Лидеры туризма Оренбуржья", в котором могут принять участие субъекты туристской индустрии,... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T11:40

2024-10-29T11:40

2024-10-29T11:40

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Открылся прием заявок на участие в областном конкурсе "Лидеры туризма Оренбуржья", в котором могут принять участие субъекты туристской индустрии, зарегистрированные на территории региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области. Так, в конкурсе могут участвовать гостиницы, организации санаторно-курортного лечения и отдыха, познавательного, делового, лечебно-оздоровительного и иного назначения, а также туроператоры и турагенты. Также к участию приглашаются самозанятые и индивидуальные предприниматели, которые работают в туризме не менее трех лет и надлежащим образом исполняют свои функции. Цель конкурса - выявление лучших участников и направлений отрасли, объединение и стимулирование усилий бизнеса на решение задачи создания в регионе современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего значительный вклад в развитие экономики. Заявку на участие и материалы можно будет подать в комиссию до 24 ноября 2024 года. Итоги будут подведены в декабре 2024 года. Конкурс проводит центр развития туризма АНО "Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области" ("Мой бизнес").

https://ria.ru/20241028/puteshestvie-1980490857.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , оренбургская область, гостиницы, бизнес, туризм, предприниматели