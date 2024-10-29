https://ria.ru/20241029/konferentsiya-1980684282.html

Участники отраслевой конференции обозначили задачи атомной цифровизации

Участники отраслевой конференции обозначили задачи атомной цифровизации - РИА Новости, 29.10.2024

Участники отраслевой конференции обозначили задачи атомной цифровизации

Эксперты VI отраслевой конференции "Цифровой Росатом" определили задачи цифровизации атомной отрасли; приоритет - масштабирование цифровых достижений для... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T15:44

2024-10-29T15:44

2024-10-29T15:44

россия

технологии

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Эксперты VI отраслевой конференции "Цифровой Росатом" определили задачи цифровизации атомной отрасли; приоритет - масштабирование цифровых достижений для эффективности предприятий и создания в стране новых индустрий в области технологий будущего, сообщает пресс-служба госкорпорации.Тема конференции в нынешнем году: "От практических эффектов цифровизации сегодня – к стратегическим цифровым прорывам завтра".Эксперты обсудили потенциал цифры для ответа на современные вызовы промышленного развития. Масштабирование цифровых практик названо условием роста конкурентоспособности предприятий и отраслей. Отмечено, что цифра в нынешних условиях является главным ресурсом решения проблем дефицита кадров, повышения производительности труда, снижения себестоимости продукции и сроков протекания производственных процессов, говорится в сообщении. Дискуссии проходили по основным модулям Цифрового видения "Росатома" до 2030 года – "Люди", "Бизнес", "Технологии" и "Сервисы". В рамках каждого направления были рассмотрены успешные практики цифровизации предприятий атомной отрасли со значимыми эффектами применения цифры, а также приняты решения по тактике дальнейшего тиражирования достижений – это обеспечит увеличение масштаба цифровизации и достижение к 2030 году намеченных показателей, в числе которых высокий уровень цифровой зрелости продуктов бизнеса госкорпорации.Директор по цифровизации "Росатома" Екатерина Солнцева подчеркнула, что для практической работы по достижению национальных целей развития до 2030 года в цифровой сфере в стране сформирован национальный проект "Экономика данных и цифровая трансформация государства", согласно которому госкорпорация участвует в реализации двух федеральных проектов. В рамках первого, "Перспективные исследования и прикладные разработки", перед "Росатомом" поставлены ответственные задачи в квантовой области, а в соответствии с федеральным проектом "Отечественные решения" за госкорпорацией закреплены два блока внутри направления по развитию российского индустриального ПО."Программный пакет "Логос" стал основой для национальной платформы в области математического моделирования и инженерного анализа... Сейчас идет развитие PLM-системы "Росатома" "САРУС", которая призвана сыграть столь же значительную роль. Не могу не упомянуть интеграционную PLM-платформу как основу для обеспечения промышленной кооперации и объединения решений различных российских разработчиков на единой основе. С этой инициативой мы выступили в прошлом году на стратегической сессии под председательством главы правительства РФ. В конце текущего года будем представлять рынку прототип этого решения. На следующий год планируем его апробацию", - отметила директор по цифровизации, ее слова цитирует пресс-служба. По ее словам, в целом сейчас надо перейти от реализации мероприятий в рамках дорожных карт к созданию в стране мощных цифровых индустрий. Квантовые технологии и российское индустриальное программное обеспечение должны выйти на мировой уровень.В свою очередь, директор по информационной инфраструктуре госкорпорации "Росатом" Евгений Абакумов отметил, что в 2018 году в атомной отрасли стартовал проект по созданию Единой цифровой платформы на базе унифицированного технологически независимого ИТ-ландшафта с преимущественным использованием отечественных решений. По его словам, основные ее элементы уже реализованы; продолжается работа по выстраиванию межсистемных интеграционных связей для удобства конечных пользователей."Сегодня одними из ключевых задач являются разработка платформенных решений тяжелого класса, переход на преимущественное использование отечественной радиоэлектронной продукции, в том числе на наших зарубежных площадках, а также ее развитие. Еще одним важным направлением, безусловно, является обеспечение технологической независимости критической информационной инфраструктуры. <…> Для нас важно, чтобы на значимых объектах использовались ПО и оборудование, весь цикл разработки и производства которых осуществляется на территории России. Для такой большой корпорации как "Росатом" к 2030 году ключевым достижением должно стать создание информационной платформы управления жизненным циклом сложных производственных активов. Это позволит повысить уровень прозрачности и взаимодействия, что, в свою очередь, будет способствовать инновациям и оптимизации процессов на всех уровнях", – приводятся в сообщении слова Абакумова.Директор департамента цифровой трансформации "Росатома" Марина Авилова в ходе дискуссии отраслевой конференции "Цифровой Росатом" в треке "Технологии" коснулась подходов к развитию цифрового производства. Она отметила, что в атомной отрасли сформирован серьезный запрос на масштабирование цифровых технологий, с которыми предприятия связывают повышение производительности труда и изыскание ресурсов для повышения заработной платы. Задача цифровой команды на данном этапе – развивать цифровые технологии и быть готовыми к тиражированию успешных решений для обеспечения качественных сдвигов в части эффективности."Первый приоритет с точки зрения предприятий – это цифровая зрелость. Причем, не просто как таковая, а зрелость оптимальная, – с учетом того, какую эффективность производства она дает. Тут вопрос не в "галочках" напротив перечня применяемых технологий на разных производственных переделах. Вопрос в том, каким образом становится конкурентоспособным продукт "Росатома" за счет цифры. Второй приоритет – это эффективность инвестиций в цифру. Еще недавно цифровизация на производстве была невыгодна, мы это делали, чтобы не оказаться за бортом современного индустриального развития. Сейчас же ситуация меняется: сотрудники на рынке труда становятся дороже и их становится меньше. Поэтому без внедрения цифры развитие производства становится невозможным", – цитирует пресс-служба Авилову.Генеральный директор АО "Росатом Сервис" Евгений Сальков обозначил международные перспективы цифровых продуктов "Росатома". Он рассказал, что в настоящее время цифровые решения являются компонентом комплексного предложения "Росатома" по строительству и эксплуатации АЭС за рубежом. Вместе с тем, пришло время представлять на рынках стран присутствия самостоятельное комплексное цифровое предложение.Большая роль в повестке конференции была отведена вопросам кадрового обеспечения цифры и развития цифровой культуры в атомной отрасли. Генеральный директор АНО "Корпоративная академия Росатома" Юлия Ужакина пояснила, что целью работы в данном направлении до 2030 года является включение каждого сотрудника Госкорпорации в использование или внедрение цифровых технологий, а также привлечение необходимого количества квалифицированных специалистов, обладающих востребованными компетенциями.

https://ria.ru/20241015/rosatom-1978147547.html

https://ria.ru/20241015/rosatom-1978139333.html

https://ria.ru/20241015/lihachev-1978137467.html

https://ria.ru/20241015/rosatom-1978126796.html

россия

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Артем Смирнов

россия, технологии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"