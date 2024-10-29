https://ria.ru/20241029/komissija-1980640140.html

Комиссия Госсовета по энергетике набрала высокий темп работы

Комиссия Госсовета по энергетике набрала высокий темп работы - РИА Новости, 29.10.2024

Комиссия Госсовета по энергетике набрала высокий темп работы

Комиссия Госсовета по энергетике под председательством главы Якутии набрала высокий темп работы, 29 октября исполнилось 100 дней со дня подписания указа... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T10:22

2024-10-29T10:22

2024-10-29T10:22

республика саха (якутия)

жкх

дальний восток

владивосток

айсен николаев

сергей цивилев

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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ЯКУТСК, 29 окт - РИА Новости. Комиссия Госсовета по энергетике под председательством главы Якутии набрала высокий темп работы, 29 октября исполнилось 100 дней со дня подписания указа президента о назначении Айсена Николаева председателем государственного органа. Ранее сообщалось о том, что в июле президент РФ Владимир Путин подписал указ о 21 комиссии Госсовета по направлениям социально-экономического развития России и их председателях. Возглавляют их главы российских регионов. Президент назначил председателем комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика" главу Якутии Айсена Николаева вместо бывшего главы Кузбасса Сергея Цивилева. Комиссии, по сути, это рабочие площадки, на которых обсуждаются актуальные вопросы направлений социально-экономического развития. "Энергетическую" комиссию в составе Государственного совета по праву можно назвать одной из наиболее активных. Только этой осенью было проведено уже три ее заседания. Эффективным подходом стало их проведение в рамках крупных международных форумов – ВЭФ во Владивостоке, Российской энергетической недели в Москве, а также на Петербургском международном газовом форуме. Такое совмещение, как и география заседаний, обеспечило самое представительное участие заинтересованных сторон, а также помогло в налаживании обстоятельного и продуктивного диалога. На обсуждение комиссии по направлению "Энергетика" выносятся актуальные для регионов вопросы, требующие внимания федерального уровня. Яркий пример – развитие энергосетевого хозяйства. Как отмечалось на посвященном этой теме заседании на Российской энергетической неделе, высокий износ линий электропередачи и подстанций в последние годы приводит к росту аварийности в стране. Чтобы повысить надежность энергоснабжения сейчас в России не только вкладывают значительные средства в инфраструктуру, но и принимают системные решения. Так, в этом году были внесены изменения в закон об электроэнергетике, который предписывает создание в каждом регионе системообразующих территориальных сетевых организаций. Однако ряд губернаторов предложили наделить их правом определять не одну системообразующие ТСО на регион, а две. Например, в Якутии из-за обширной площади исторически действуют две таких организации, аналогичная практика сложилась на Камчатке. Состоявшийся в рамках комиссии диалог позволил обсудить конкретные меры по снижению случаев аварийных отключений в городах и селах страны, а также сложности правоприменительной практики по новому закону. "Важно, чтобы министерство энергетики проработало с каждым регионом и сняло все проблемные вопросы. А роль комиссии Госсовета "Энергетика" – быть площадкой, где федеральные органы власти вместе с губернаторами своевременно обсуждают и решают острые проблемы", – подтвердил на заседании 27 сентября на полях Российской энергетической недели помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин. В числе других примеров эффективности комиссии – решения, выработанные на совместном заседании комиссии Госсовета и Минэнерго России на Восточном экономическом форуме. Тогда главами регионов были озвучены предложения к программе развития электроэнергетики Дальнего Востока до 2050 года, а также по источникам финансирования мероприятий по повышению надежности электросетей. "На Дальнем Востоке, в частности, в Якутии, мы все показатели советской экономики по промышленному росту, объему добычи полезных ископаемых уже давно превзошли. Если раньше наша республика была энергоизбыточным регионом, то с 2021 года за счет бурного промышленного роста потребление начало превышать выработку электроэнергии. Новым проектам уже сейчас необходимо свыше 1 ГВт/ч электроэнергии для тех проектов, которые уже сегодня реализуются", - отметил в своем выступлении председатель комиссии Айсен Николаев. Дефицит энергомощностей наблюдается по всему Дальнему Востоку. Для решения проблемы, уверены представители губернаторского корпуса, необходимы программы развития генерации с инвестициями государства. Кроме того, глава Якутии предложил пересмотреть подходы в тарифной политике на Дальнем Востоке. Сложившаяся практика, при которой крупные промышленные потребители перешли из регионального котла на сети ФСК и на собственные источники генерации, ведет, несмотря на опережающий рост тарифов, к росту убытков сетевых организаций и сокращению их ремонтных программ. На заседании было предложено комплексное решение: вернуть "базового потребителя", компенсировать из бюджета накопленный убыток, распространить механизм выравнивания энерготарифов на территории неценовой и ценовой зоны. Серьезным заинтересованным обсуждением было отмечено и заседание по вопросам развития внутреннего рынка газа и газификации. Диалог по этой социально значимой теме состоялся на полях Петербургского газового форума. Минэнерго России поделилось планами на ближайшую перспективу, а регионы внесли свои предложения по более интенсивной газификации территорий, куда газ пока не пришел. Немаловажным стал вопрос и по развитию рынка газомоторного топлива. Среди предложений, о которых говорили главы территорий, – предоставление государственных субсидий на развитие сети газозаправочных станций и поддержка бизнеса, который переводит свой автопарк на газ. "Госсовет создан для взаимодействия властей федерального и регионального уровня. В случае с комиссией Государственного совета России по направлению "Энергетика" коммуникация идет еще и с энергетическими компаниями, которым необходима общая с государством площадка для выработки совместных решений, обсуждения новых экономически и социально важных проектов. На федеральном уровне важно учитывать, как принимаемые решения будут реализованы на местах, то есть в регионах. Пожалуй, нет другой такой площадки, где все участники могли бы друг друга услышать", - прокомментировала политолог Наталия Елисеева.

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https://ria.ru/20240927/nikolaev-1975181474.html

https://ria.ru/20241017/yakutiya-1978473867.html

https://ria.ru/20241016/jakutija-1978297386.html

дальний восток

владивосток

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Артем Смирнов

жкх, дальний восток, владивосток, айсен николаев, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии)