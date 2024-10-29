https://ria.ru/20241029/kiberbezopasnost-1980626147.html
"Лаборатория Касперского" обнаружила новую волну хакерских атак
"Лаборатория Касперского" обнаружила новую волну хакерских атак - РИА Новости, 29.10.2024
"Лаборатория Касперского" обнаружила новую волну хакерских атак
Злоумышленники стали атаковать пользователей ПК через фальшивые онлайн-тесты, позволяющие отличить человека от бота, а также через сообщения якобы об ошибке в... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T07:57
2024-10-29T07:57
2024-10-29T07:57
технологии
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бразилия
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лаборатория касперского
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Злоумышленники стали атаковать пользователей ПК через фальшивые онлайн-тесты, позволяющие отличить человека от бота, а также через сообщения якобы об ошибке в браузере, стилизованные под Google Chrome, которые распространяются через букмекерские сайты, ресурсы с контентом для взрослых и аниме-сообщества, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского". "Лаборатория Касперского" обнаружила новую волну атак с помощью фальшивых "капчей" - тестов, позволяющих отличить человека от бота, а также сообщений об ошибке в браузере, стилизованных под Google Chrome", - рассказали в компании. Так, жертва нажимает на полупрозрачный рекламный баннер на сайте, незаметно растянутый на весь экран, попадает на вредоносную страницу, где ее просят пройти тест или устранить проблему в работе браузера. В результате действий "по инструкции" на компьютер загружается вредоносное программное обеспечение (ПО) для кражи данных. Присвоив данные пользователя, зловред также начинает активно "посещать" различные рекламные адреса: вероятно, таким образом злоумышленники получают дополнительную прибыль, накручивая просмотры с зараженного устройства подобно рекламному ПО. Отмечается, что больше всего кибератак обнаружено в России, Бразилии, Испании и Италии. В компании рассказали, что в этом году уже были подобные кибератаки, однако тогда основной целью злоумышленников были геймеры: вредоносные рекламные баннеры отображались на сайтах с пиратскими играми. "Теперь же вредоносы распространяются и другими способами, например через букмекерские сайты, ресурсы с контентом для взрослых, аниме-сообщества", - добавили там Кроме того, атакующие стали использовать не только стилер Lumma, как в предыдущих кибератаках, но и троянец Amadey. По словам компании, как и Lumma, он позволяет красть логины и пароли из браузеров и криптокошельков, а также выполнять другие действия, например делать скриншоты или загружать на устройство жертвы инструменты для удаленного доступа к компьютеру, что позволяет злоумышленникам получить полный контроль над устройством.
https://ria.ru/20240923/kaspersky-1974252239.html
https://ria.ru/20240602/khakery-1950003740.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, россия, бразилия, испания, лаборатория касперского
Технологии, Россия, Бразилия, Испания, Лаборатория Касперского
"Лаборатория Касперского" обнаружила новую волну хакерских атак
"Лаборатория Касперского": хакеры подделывают "капчи", чтобы атаковать ПК
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Злоумышленники стали атаковать пользователей ПК через фальшивые онлайн-тесты, позволяющие отличить человека от бота, а также через сообщения якобы об ошибке в браузере, стилизованные под Google Chrome, которые распространяются через букмекерские сайты, ресурсы с контентом для взрослых и аниме-сообщества, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского".
"Лаборатория Касперского" обнаружила новую волну атак с помощью фальшивых "капчей" - тестов, позволяющих отличить человека от бота, а также сообщений об ошибке в браузере, стилизованных под Google Chrome", - рассказали в компании.
Так, жертва нажимает на полупрозрачный рекламный баннер на сайте, незаметно растянутый на весь экран, попадает на вредоносную страницу, где ее просят пройти тест или устранить проблему в работе браузера. В результате действий "по инструкции" на компьютер загружается вредоносное программное обеспечение (ПО) для кражи данных.
Присвоив данные пользователя, зловред также начинает активно "посещать" различные рекламные адреса: вероятно, таким образом злоумышленники получают дополнительную прибыль, накручивая просмотры с зараженного устройства подобно рекламному ПО. Отмечается, что больше всего кибератак обнаружено в России
, Бразилии
, Испании
и Италии
.
В компании рассказали, что в этом году уже были подобные кибератаки, однако тогда основной целью злоумышленников были геймеры: вредоносные рекламные баннеры отображались на сайтах с пиратскими играми. "Теперь же вредоносы распространяются и другими способами, например через букмекерские сайты, ресурсы с контентом для взрослых, аниме-сообщества", - добавили там
Кроме того, атакующие стали использовать не только стилер Lumma, как в предыдущих кибератаках, но и троянец Amadey. По словам компании, как и Lumma, он позволяет красть логины и пароли из браузеров и криптокошельков, а также выполнять другие действия, например делать скриншоты или загружать на устройство жертвы инструменты для удаленного доступа к компьютеру, что позволяет злоумышленникам получить полный контроль над устройством.