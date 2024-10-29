Рейтинг@Mail.ru
"Лаборатория Касперского" обнаружила новую волну хакерских атак - РИА Новости, 29.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:57 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/kiberbezopasnost-1980626147.html
"Лаборатория Касперского" обнаружила новую волну хакерских атак
"Лаборатория Касперского" обнаружила новую волну хакерских атак - РИА Новости, 29.10.2024
"Лаборатория Касперского" обнаружила новую волну хакерских атак
Злоумышленники стали атаковать пользователей ПК через фальшивые онлайн-тесты, позволяющие отличить человека от бота, а также через сообщения якобы об ошибке в... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T07:57
2024-10-29T07:57
технологии
россия
бразилия
испания
лаборатория касперского
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923263683_0:322:3069:2048_1920x0_80_0_0_89dab37942e464def6610eca6c866254.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Злоумышленники стали атаковать пользователей ПК через фальшивые онлайн-тесты, позволяющие отличить человека от бота, а также через сообщения якобы об ошибке в браузере, стилизованные под Google Chrome, которые распространяются через букмекерские сайты, ресурсы с контентом для взрослых и аниме-сообщества, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского". "Лаборатория Касперского" обнаружила новую волну атак с помощью фальшивых "капчей" - тестов, позволяющих отличить человека от бота, а также сообщений об ошибке в браузере, стилизованных под Google Chrome", - рассказали в компании. Так, жертва нажимает на полупрозрачный рекламный баннер на сайте, незаметно растянутый на весь экран, попадает на вредоносную страницу, где ее просят пройти тест или устранить проблему в работе браузера. В результате действий "по инструкции" на компьютер загружается вредоносное программное обеспечение (ПО) для кражи данных. Присвоив данные пользователя, зловред также начинает активно "посещать" различные рекламные адреса: вероятно, таким образом злоумышленники получают дополнительную прибыль, накручивая просмотры с зараженного устройства подобно рекламному ПО. Отмечается, что больше всего кибератак обнаружено в России, Бразилии, Испании и Италии. В компании рассказали, что в этом году уже были подобные кибератаки, однако тогда основной целью злоумышленников были геймеры: вредоносные рекламные баннеры отображались на сайтах с пиратскими играми. "Теперь же вредоносы распространяются и другими способами, например через букмекерские сайты, ресурсы с контентом для взрослых, аниме-сообщества", - добавили там Кроме того, атакующие стали использовать не только стилер Lumma, как в предыдущих кибератаках, но и троянец Amadey. По словам компании, как и Lumma, он позволяет красть логины и пароли из браузеров и криптокошельков, а также выполнять другие действия, например делать скриншоты или загружать на устройство жертвы инструменты для удаленного доступа к компьютеру, что позволяет злоумышленникам получить полный контроль над устройством.
https://ria.ru/20240923/kaspersky-1974252239.html
https://ria.ru/20240602/khakery-1950003740.html
россия
бразилия
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923263683_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_318b516e23f3b12aade1307758e52d6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, бразилия, испания, лаборатория касперского
Технологии, Россия, Бразилия, Испания, Лаборатория Касперского
"Лаборатория Касперского" обнаружила новую волну хакерских атак

"Лаборатория Касперского": хакеры подделывают "капчи", чтобы атаковать ПК

© iStock.com / PeopleImagesПрограммист во время работы
Программист во время работы - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© iStock.com / PeopleImages
Программист во время работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Злоумышленники стали атаковать пользователей ПК через фальшивые онлайн-тесты, позволяющие отличить человека от бота, а также через сообщения якобы об ошибке в браузере, стилизованные под Google Chrome, которые распространяются через букмекерские сайты, ресурсы с контентом для взрослых и аниме-сообщества, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского".
"Лаборатория Касперского" обнаружила новую волну атак с помощью фальшивых "капчей" - тестов, позволяющих отличить человека от бота, а также сообщений об ошибке в браузере, стилизованных под Google Chrome", - рассказали в компании.
Здание офиса компании Лаборатория Касперского в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
"Лаборатория Касперского" рассказала о новой угрозе для гаджетов на Android
23 сентября, 14:57
Так, жертва нажимает на полупрозрачный рекламный баннер на сайте, незаметно растянутый на весь экран, попадает на вредоносную страницу, где ее просят пройти тест или устранить проблему в работе браузера. В результате действий "по инструкции" на компьютер загружается вредоносное программное обеспечение (ПО) для кражи данных.
Присвоив данные пользователя, зловред также начинает активно "посещать" различные рекламные адреса: вероятно, таким образом злоумышленники получают дополнительную прибыль, накручивая просмотры с зараженного устройства подобно рекламному ПО. Отмечается, что больше всего кибератак обнаружено в России, Бразилии, Испании и Италии.
В компании рассказали, что в этом году уже были подобные кибератаки, однако тогда основной целью злоумышленников были геймеры: вредоносные рекламные баннеры отображались на сайтах с пиратскими играми. "Теперь же вредоносы распространяются и другими способами, например через букмекерские сайты, ресурсы с контентом для взрослых, аниме-сообщества", - добавили там
Кроме того, атакующие стали использовать не только стилер Lumma, как в предыдущих кибератаках, но и троянец Amadey. По словам компании, как и Lumma, он позволяет красть логины и пароли из браузеров и криптокошельков, а также выполнять другие действия, например делать скриншоты или загружать на устройство жертвы инструменты для удаленного доступа к компьютеру, что позволяет злоумышленникам получить полный контроль над устройством.
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Эксперт назвал самую атакуемую хакерами страну
2 июня, 13:38
 
ТехнологииРоссияБразилияИспанияЛаборатория Касперского
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала