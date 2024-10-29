https://ria.ru/20241029/khezbolla-1980656839.html
"Хезболла" заявила о назначении генерального секретаря
"Хезболла" заявила о назначении генерального секретаря - РИА Новости, 29.10.2024
"Хезболла" заявила о назначении генерального секретаря
Новым генсеком "Хезболлы" стал Наим Касем, говорится в заявлении пресс-службы ливанского движения. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T11:37
2024-10-29T11:37
2024-10-29T15:15
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БЕЙРУТ, 29 окт — РИА Новости. Новым генсеком "Хезболлы" стал Наим Касем, говорится в заявлении пресс-службы ливанского движения."Законодательный совет "Хезболлы" избрал шейха Наима Касема новым генеральным секретарем движения, который продолжит с божьей помощью нести наше знамя", — указано в релизе.Ранее Касем занимал должность первого заместителя генерального секретаря "Хезболлы".Многолетнего лидера движения Хасана Насруллу Израиль ликвидировал 27 сентября авиаударом по Бейруту.В ночь на 4 октября израильская военная авиация нанесла бомбовый удар по объекту в пригороде Бейрута, где мог находиться возможный преемник Насруллы Хашем Сафи ад-Дин. Пятого октября стало известно, что потеряна связь с еще одним командиром "Хезболлы" Хашемом Сафийеддином, которого СМИ называли одним из кандидатов на пост генсека движения.Восьмого октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ уничтожила "тысячи террористов, включая самого Насруллу, преемника Насруллы и преемника преемника Насруллы".Москва решительно осудила убийство генерального секретаря "Хезболлы" и призвала Израиль прекратить огонь.
https://ria.ru/20241019/izrail-1978855665.html
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в мире, хезболла
"Хезболла" заявила о назначении генерального секретаря
"Хезболла" заявила о назначении Наима Касема генеральным секретарем