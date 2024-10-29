https://ria.ru/20241029/kherson-1980799102.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 29.10.2024
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы раздаются в подконтрольном Киеву городе Херсон, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T21:36
2024-10-29T21:36
2024-10-29T21:36
специальная военная операция на украине
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херсонская область
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Взрывы раздаются в подконтрольном Киеву городе Херсон, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Херсоне", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на Украине, Херсон, Россия, Херсонская область
В Херсоне прогремели взрывы
"Страна.ua": в подконтрольном ВСУ Херсоне раздались взрывы