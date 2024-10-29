https://ria.ru/20241029/kherson-1980636898.html

В Херсонской области при обстрелах за сутки погибли семь человек

В Херсонской области при обстрелах за сутки погибли семь человек - РИА Новости, 29.10.2024

В Херсонской области при обстрелах за сутки погибли семь человек

Семь человек, включая двоих детей, погибли, двое ранены в результате обстрела украинской армией левого берега Днепра Херсонской области, всего за сутки по... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T09:58

2024-10-29T09:58

2024-10-29T09:58

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

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каир (город)

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 29 окт - РИА Новости. Семь человек, включая двоих детей, погибли, двое ранены в результате обстрела украинской армией левого берега Днепра Херсонской области, всего за сутки по населенным пунктам левобережья ствольной артиллерией ВСУ было нанесено 75 ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела ВСУ в Алешках погиб один мирный житель, еще один получил ранения. В Горностаевке в результате обстрела украинских боевиков погибли 6 мирных граждан, из них 2 детей - снаряд попал прямо в многоэтажный дом. В Днепрянах в результате обстрела ранения получил мирный житель. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 55 артиллерийских ударов. Еще 20 обстрелов со стороны ВСУ произошло ночью", - сообщил источник. Всего под огонь попали 11 населенных пунктов области: Каиры, Горностаевка, Заводовка, Софиевка, Васильевка, Алешки, Великая Лепетиха, Новая Маячка, Новая Каховка, Каховка, Днепряны.

https://ria.ru/20241029/rossiya-1980579474.html

херсонская область

днепр (город)

каир (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсонская область , днепр (город), каир (город), вооруженные силы украины