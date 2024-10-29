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Харрис выбрала для обращения парк, где в 2021 году выступал Трамп - РИА Новости, 29.10.2024
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11:18 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/kharris-1980653307.html
Харрис выбрала для обращения парк, где в 2021 году выступал Трамп
Харрис выбрала для обращения парк, где в 2021 году выступал Трамп - РИА Новости, 29.10.2024
Харрис выбрала для обращения парк, где в 2021 году выступал Трамп
Кандидат от демократов вице-президент США Камала Харрис во вторник во время финального важного обращения к избирателям в парке "Эллипс" вблизи Белого дома, где... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T11:18
2024-10-29T11:18
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Кандидат от демократов вице-президент США Камала Харрис во вторник во время финального важного обращения к избирателям в парке "Эллипс" вблизи Белого дома, где экс-президент Дональд Трамп призвал несогласных с результатами выборов сторонников идти маршем в сторону Капитолия, постарается звучать оптимистично и не концентрировать все внимание на событиях 6 января 2021 года, передает телеканал CNN со ссылкой на ее советников. Как сообщает телеканал, советники Харрис хотели подобрать для важного заключительного выступления в рамках ее предвыборной кампании такое место, которое бы передавало всю степень серьезности выбора, стоящего перед избирателями, а также позволило бы ей озвучить свои обещания перед сторонниками. По их мнению, в "Эллипсе" они нашли такое равновесие. "Речь будет обнадеживающей и оптимистичной, и не будет сосредоточена исключительно на событиях, которые развернулись на этом месте почти четыре года назад", - приводит телеканал слова советников Харрис. По их словам, речь Харрис во вторник - это одна из последних возможностей для вице-президента достучаться до той части избирателей, которые могут быть обеспокоены поведением Трампа, но все еще не убеждены, что Харрис - кандидат перемен, который может направить страну в нужное русло. Как сообщает телеканал, за неделю до выборов речь Харрис не будет направлена ​​на то, чтобы охватить совершенно новые вопросы, а скорее на то, чтобы обозначить ставки предвыборной гонки и подчеркнуть глубокий контраст между ней и Трампом. Место проведения также подчеркнет, что, по ее мнению, второй срок Трампа может быть хуже, заявили советники. Подготовка к проведению мероприятия началась в понедельник, для создания безопасного периметра вокруг "Эллипса" были установлены высокие ограждения. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240811/tramp-1965463989.html
https://ria.ru/20241017/kharris-1978426362.html
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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Харрис выбрала для обращения парк, где в 2021 году выступал Трамп

Харрис выбрала для обращения парк, где Трамп выступал перед штурмом Капитолия

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Вице-президент США Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Кандидат от демократов вице-президент США Камала Харрис во вторник во время финального важного обращения к избирателям в парке "Эллипс" вблизи Белого дома, где экс-президент Дональд Трамп призвал несогласных с результатами выборов сторонников идти маршем в сторону Капитолия, постарается звучать оптимистично и не концентрировать все внимание на событиях 6 января 2021 года, передает телеканал CNN со ссылкой на ее советников.
Как сообщает телеканал, советники Харрис хотели подобрать для важного заключительного выступления в рамках ее предвыборной кампании такое место, которое бы передавало всю степень серьезности выбора, стоящего перед избирателями, а также позволило бы ей озвучить свои обещания перед сторонниками. По их мнению, в "Эллипсе" они нашли такое равновесие.
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"Речь будет обнадеживающей и оптимистичной, и не будет сосредоточена исключительно на событиях, которые развернулись на этом месте почти четыре года назад", - приводит телеканал слова советников Харрис.
По их словам, речь Харрис во вторник - это одна из последних возможностей для вице-президента достучаться до той части избирателей, которые могут быть обеспокоены поведением Трампа, но все еще не убеждены, что Харрис - кандидат перемен, который может направить страну в нужное русло.
Как сообщает телеканал, за неделю до выборов речь Харрис не будет направлена ​​на то, чтобы охватить совершенно новые вопросы, а скорее на то, чтобы обозначить ставки предвыборной гонки и подчеркнуть глубокий контраст между ней и Трампом. Место проведения также подчеркнет, что, по ее мнению, второй срок Трампа может быть хуже, заявили советники.
Подготовка к проведению мероприятия началась в понедельник, для создания безопасного периметра вокруг "Эллипса" были установлены высокие ограждения.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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