https://ria.ru/20241029/katastrofa-1980760087.html

К Западу обратились с вопросом из-за катастрофы на Украине

К Западу обратились с вопросом из-за катастрофы на Украине - РИА Новости, 29.10.2024

К Западу обратились с вопросом из-за катастрофы на Украине

Ирландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте в соцсети X задался вопросом, почему западные СМИ не обсуждают украинские потери при нападении на Курскую... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T17:40

2024-10-29T17:40

2024-10-29T17:40

специальная военная операция на украине

курская область

чей боуз

валерий герасимов

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте в соцсети X задался вопросом, почему западные СМИ не обсуждают украинские потери при нападении на Курскую область."Почему западные СМИ не обсуждают это?" — спросил он со ссылкой на приведенные им ранее данные о провалах ВСУ.Согласно этим цифрам, украинские войска потеряли более 27 150 человек убитыми, 177 танков, 1014 боевых бронированных машин и 97 БМП при попытке наступления на Курскую область, и "теперь они отступают".ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. По данным Минобороны, за время боевых действий в этом регионе противник потерял уже более 27 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241029/ukraine-1980731688.html

курская область

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курская область, чей боуз, валерий герасимов, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире