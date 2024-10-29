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К Западу обратились с вопросом из-за катастрофы на Украине
К Западу обратились с вопросом из-за катастрофы на Украине - РИА Новости, 29.10.2024
К Западу обратились с вопросом из-за катастрофы на Украине
Ирландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте в соцсети X задался вопросом, почему западные СМИ не обсуждают украинские потери при нападении на Курскую... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T17:40
2024-10-29T17:40
2024-10-29T17:40
специальная военная операция на украине
курская область
чей боуз
валерий герасимов
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владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте в соцсети X задался вопросом, почему западные СМИ не обсуждают украинские потери при нападении на Курскую область."Почему западные СМИ не обсуждают это?" — спросил он со ссылкой на приведенные им ранее данные о провалах ВСУ.Согласно этим цифрам, украинские войска потеряли более 27 150 человек убитыми, 177 танков, 1014 боевых бронированных машин и 97 БМП при попытке наступления на Курскую область, и "теперь они отступают".ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. По данным Минобороны, за время боевых действий в этом регионе противник потерял уже более 27 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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курская область, чей боуз, валерий герасимов, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Чей Боуз, Валерий Герасимов, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, В мире
К Западу обратились с вопросом из-за катастрофы на Украине
Журналист Боуз призвал западные СМИ признать потери ВСУ в Курской области