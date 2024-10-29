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Под удар украинского БПЛА по Чечне попали пленные ВСУ, заявил Кадыров - РИА Новости, 30.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:55 29.10.2024 (обновлено: 00:09 30.10.2024)
https://ria.ru/20241029/kadyrov-1980809567.html
Под удар украинского БПЛА по Чечне попали пленные ВСУ, заявил Кадыров
Под удар украинского БПЛА по Чечне попали пленные ВСУ, заявил Кадыров - РИА Новости, 30.10.2024
Под удар украинского БПЛА по Чечне попали пленные ВСУ, заявил Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что удар украинского БПЛА в Гудермесе пришелся по украинским пленным, Киев такой атакой "погубил" своих же солдат. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-29T23:55
2024-10-30T00:09
специальная военная операция на украине
гудермес
киев
украина
рамзан кадыров
россия
происшествия
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ГРОЗНЫЙ, 29 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что удар украинского БПЛА в Гудермесе пришелся по украинским пленным, Киев такой атакой "погубил" своих же солдат.Глава республики подчеркнул в своем Telegram-канале, что погибших среди сотрудников и учащихся университета спецназа нет, однако, по его словам, жертвы есть среди украинских пленных. По его словам, на каждом стратегическом объекте находятся до десяти пленных."Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат", — написал Кадыров, призвав Киев осознать, что такими атаками он вредит лишь своим гражданам.Атака на РУС, заявил он, только раззадорит чеченских бойцов, и "укронатовским шайтанам" остается только ждать "жесткого возмездия". Глава Чечни также выразил уверенность, что офицеры с честью выполнят стоящие перед ними задачи.Во вторник Кадыров сообщал, что рано утром крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа в Гудермесе загорелась после атаки БПЛА, жертв и пострадавших нет. Следственные органы занялись расследованием произошедшего и установлением причастных к преступлению лиц. Деятельность университета не приостановлена, все службы работают в штатном режиме.
https://ria.ru/20241029/kadyrov-1980691981.html
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гудермес, киев, украина, рамзан кадыров, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Гудермес, Киев, Украина, Рамзан Кадыров, Россия, Происшествия
Под удар украинского БПЛА по Чечне попали пленные ВСУ, заявил Кадыров

Кадыров заявил, что удар БПЛА в Гудермесе пришелся по украинским пленным

© Фото : соцсетиЗагоревшееся после атаки БПЛА здание на территории Российского университета спецназа в Гудермесе
Загоревшееся после атаки БПЛА здание на территории Российского университета спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : соцсети
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ГРОЗНЫЙ, 29 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что удар украинского БПЛА в Гудермесе пришелся по украинским пленным, Киев такой атакой "погубил" своих же солдат.
Глава республики подчеркнул в своем Telegram-канале, что погибших среди сотрудников и учащихся университета спецназа нет, однако, по его словам, жертвы есть среди украинских пленных. По его словам, на каждом стратегическом объекте находятся до десяти пленных.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Кадыров прокомментировал атаку БПЛА на университет спецназа в Гудермесе
Вчера, 13:57
«
"Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат", — написал Кадыров, призвав Киев осознать, что такими атаками он вредит лишь своим гражданам.
Атака на РУС, заявил он, только раззадорит чеченских бойцов, и "укронатовским шайтанам" остается только ждать "жесткого возмездия". Глава Чечни также выразил уверенность, что офицеры с честью выполнят стоящие перед ними задачи.
Во вторник Кадыров сообщал, что рано утром крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа в Гудермесе загорелась после атаки БПЛА, жертв и пострадавших нет. Следственные органы занялись расследованием произошедшего и установлением причастных к преступлению лиц. Деятельность университета не приостановлена, все службы работают в штатном режиме.
Загоревшееся после атаки БПЛА здание на территории Российского университета спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Появилось фото после атаки на университет спецназа в Чечне
Вчера, 12:29
 
Специальная военная операция на УкраинеГудермесКиевУкраинаРамзан КадыровРоссияПроисшествия
 
 
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