https://ria.ru/20241029/kadyrov-1980773135.html
Кадыров призвал чеченцев идти добровольцами на СВО
Кадыров призвал чеченцев идти добровольцами на СВО - РИА Новости, 29.10.2024
Кадыров призвал чеченцев идти добровольцами на СВО
Чеченские мужчины должны добровольно отправиться на спецоперацию, заявил глава республики Рамзан Кадыров, комментируя удар по Гудермесу. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T18:25
2024-10-29T18:25
2024-10-29T19:21
украина
гудермес
рамзан кадыров
общество
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ГРОЗНЫЙ, 29 окт — РИА Новости. Чеченские мужчины должны добровольно отправиться на спецоперацию, заявил глава республики Рамзан Кадыров, комментируя удар по Гудермесу. "Я призываю настоящих мужчин, чтобы они добровольно вышли сражаться, защищая нашу землю, наше государство, наш народ", — сказал он. По словам Кадырова, так чеченцы покажут киевскому режиму, что нельзя шутить с регионом и его жителями.Как также добавил глава республики, необходимо добиться, чтобы самолеты ежедневно, а не раз в неделю, доставляли добровольцев из Чечни на передовую.Сегодня Кадыров сообщил, что после атаки БПЛА загорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. Никто не пострадал.
https://ria.ru/20241029/kadyrov-1980688112.html
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украина, гудермес, рамзан кадыров, общество
Украина, Гудермес, Рамзан Кадыров, Общество
Кадыров призвал чеченцев идти добровольцами на СВО
Кадыров призвал чеченцев добровольно ехать на СВО после атаки БПЛА в Гудермесе