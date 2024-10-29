https://ria.ru/20241029/kadyrov-1980691981.html
Кадыров прокомментировал атаку БПЛА на университет спецназа в Гудермесе
Кадыров прокомментировал атаку БПЛА на университет спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 29.10.2024
Кадыров прокомментировал атаку БПЛА на университет спецназа в Гудермесе
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в причинах того, что беспилотники смогли атаковать территорию Российского университета спецназа в Гудермесе, разберется... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T13:57
2024-10-29T13:57
2024-10-29T13:57
происшествия
гудермес
рамзан кадыров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111043/33/1110433347_0:54:2596:1514_1920x0_80_0_0_d075d6ee409730e6ac32e5930cf4ae6d.jpg
ГУДЕРМЕС, 29 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в причинах того, что беспилотники смогли атаковать территорию Российского университета спецназа в Гудермесе, разберется следствие. Ранее во вторник Кадыров сообщил, что крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа в Гудермесе загорелась после беспилотной атаки. Жертв и пострадавших нет. "Почему это случилось, разбирается следствие. Будет ясно, будет дана картина, виновные будут наказаны. Будем стараться, чтобы впредь такого не случилось", - сказал Кадыров журналистам, комментируя атаку БПЛА.
https://ria.ru/20241024/napadenie-1979923930.html
гудермес
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111043/33/1110433347_0:0:2596:1947_1920x0_80_0_0_f803b0f9db9a3f8bd255f374b7fa8296.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, гудермес, рамзан кадыров
Происшествия, Гудермес, Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал атаку БПЛА на университет спецназа в Гудермесе
Кадыров об атаке на университет спецназа в Гудермесе: следствие уже разбирается
ГУДЕРМЕС, 29 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в причинах того, что беспилотники смогли атаковать территорию Российского университета спецназа в Гудермесе, разберется следствие.
Ранее во вторник Кадыров сообщил, что крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа в Гудермесе загорелась после беспилотной атаки. Жертв и пострадавших нет.
"Почему это случилось, разбирается следствие. Будет ясно, будет дана картина, виновные будут наказаны. Будем стараться, чтобы впредь такого не случилось", - сказал Кадыров журналистам, комментируя атаку БПЛА.