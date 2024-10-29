https://ria.ru/20241029/kadyrov-1980691981.html

Кадыров прокомментировал атаку БПЛА на университет спецназа в Гудермесе

Кадыров прокомментировал атаку БПЛА на университет спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 29.10.2024

Кадыров прокомментировал атаку БПЛА на университет спецназа в Гудермесе

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в причинах того, что беспилотники смогли атаковать территорию Российского университета спецназа в Гудермесе, разберется... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T13:57

2024-10-29T13:57

2024-10-29T13:57

происшествия

гудермес

рамзан кадыров

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ГУДЕРМЕС, 29 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в причинах того, что беспилотники смогли атаковать территорию Российского университета спецназа в Гудермесе, разберется следствие. Ранее во вторник Кадыров сообщил, что крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа в Гудермесе загорелась после беспилотной атаки. Жертв и пострадавших нет. "Почему это случилось, разбирается следствие. Будет ясно, будет дана картина, виновные будут наказаны. Будем стараться, чтобы впредь такого не случилось", - сказал Кадыров журналистам, комментируя атаку БПЛА.

https://ria.ru/20241024/napadenie-1979923930.html

гудермес

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происшествия, гудермес, рамзан кадыров