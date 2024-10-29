Рейтинг@Mail.ru
Кадыров прокомментировал атаку БПЛА на университет спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 29.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:57 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/kadyrov-1980691981.html
Кадыров прокомментировал атаку БПЛА на университет спецназа в Гудермесе
Кадыров прокомментировал атаку БПЛА на университет спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 29.10.2024
Кадыров прокомментировал атаку БПЛА на университет спецназа в Гудермесе
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в причинах того, что беспилотники смогли атаковать территорию Российского университета спецназа в Гудермесе, разберется... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T13:57
2024-10-29T13:57
происшествия
гудермес
рамзан кадыров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111043/33/1110433347_0:54:2596:1514_1920x0_80_0_0_d075d6ee409730e6ac32e5930cf4ae6d.jpg
ГУДЕРМЕС, 29 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в причинах того, что беспилотники смогли атаковать территорию Российского университета спецназа в Гудермесе, разберется следствие. Ранее во вторник Кадыров сообщил, что крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа в Гудермесе загорелась после беспилотной атаки. Жертв и пострадавших нет. "Почему это случилось, разбирается следствие. Будет ясно, будет дана картина, виновные будут наказаны. Будем стараться, чтобы впредь такого не случилось", - сказал Кадыров журналистам, комментируя атаку БПЛА.
https://ria.ru/20241024/napadenie-1979923930.html
гудермес
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111043/33/1110433347_0:0:2596:1947_1920x0_80_0_0_f803b0f9db9a3f8bd255f374b7fa8296.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, гудермес, рамзан кадыров
Происшествия, Гудермес, Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал атаку БПЛА на университет спецназа в Гудермесе

Кадыров об атаке на университет спецназа в Гудермесе: следствие уже разбирается

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГУДЕРМЕС, 29 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в причинах того, что беспилотники смогли атаковать территорию Российского университета спецназа в Гудермесе, разберется следствие.
Ранее во вторник Кадыров сообщил, что крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа в Гудермесе загорелась после беспилотной атаки. Жертв и пострадавших нет.
"Почему это случилось, разбирается следствие. Будет ясно, будет дана картина, виновные будут наказаны. Будем стараться, чтобы впредь такого не случилось", - сказал Кадыров журналистам, комментируя атаку БПЛА.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
В Чечне неизвестные напали на воинскую колонну, погиб человек
24 октября, 21:49
 
ПроисшествияГудермесРамзан Кадыров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала