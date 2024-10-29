Рейтинг@Mail.ru
Кадыров пообещал ответить на атаку на университет спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 29.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:43 29.10.2024 (обновлено: 18:23 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/kadyrov-1980688112.html
Кадыров пообещал ответить на атаку на университет спецназа в Гудермесе
Кадыров пообещал ответить на атаку на университет спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 29.10.2024
Кадыров пообещал ответить на атаку на университет спецназа в Гудермесе
Глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая на вопрос о том, какой будет реакция на украинскую атаку на Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе, заявил, что в РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T13:43
2024-10-29T18:23
гудермес
рамзан кадыров
россия
чеченская республика (чечня)
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980691413_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_12e9732fd85135d949acfbd8459babd8.jpg
ГУДЕРМЕС (Чечня), 29 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая на вопрос о том, какой будет реакция на украинскую атаку на Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе, заявил, что в ближайшем будущем противникам покажут такое возмездие, которое им и не снилось."(Ответная мера будет. — Прим. ред.) обязательно — чеченец свое всегда возвращает домой. Они нас укусили, мы уничтожим. Покажем в ближайшем будущем такое возмездие, что даже им не снилось. Мы с нами шутить не позволим. Я сегодня дал (поручение. — Прим. ред.) всем командирам, которые находятся на передовой: не брать в плен, уничтожать и усилить борьбу еще более, на 100 процентов. Чтобы понимали, как чеченцы еще могут дополнить свои военные возможности", — сказал Кадыров журналистам.Во вторник Кадыров сообщал, что рано утром крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа в Гудермесе загорелась после беспилотной атаки, жертв и пострадавших нет. Следственные органы занялись расследованием произошедшего и установлением причастных к преступлению лиц. Деятельность университета не приостановлена, все службы работают в штатном режиме.
https://ria.ru/20240820/putin--1967420536.html
гудермес
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадыров: "Покажем в ближайшем будущем такое возмездие, которое им не снилось"
"Покажем в ближайшем будущем такое возмездие, которое им не снилось" Кадыров рассказал об ответе на атаку БПЛА на университет спецназа в Гудермесе.
2024-10-29T13:43
true
PT0M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980691413_134:0:1574:1080_1920x0_80_0_0_5dd3ca4d856c1cc6f3a785cadfa5688c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гудермес, рамзан кадыров, россия, чеченская республика (чечня), политика
Гудермес, Рамзан Кадыров, Россия, Чеченская республика (Чечня), Политика
Кадыров пообещал ответить на атаку на университет спецназа в Гудермесе

Кадыров поручил чеченским командирам не брать в плен солдат ВСУ

Читать ria.ru в
Дзен
ГУДЕРМЕС (Чечня), 29 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая на вопрос о том, какой будет реакция на украинскую атаку на Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе, заявил, что в ближайшем будущем противникам покажут такое возмездие, которое им и не снилось.
"(Ответная мера будет. — Прим. ред.) обязательно — чеченец свое всегда возвращает домой. Они нас укусили, мы уничтожим. Покажем в ближайшем будущем такое возмездие, что даже им не снилось. Мы с нами шутить не позволим. Я сегодня дал (поручение. — Прим. ред.) всем командирам, которые находятся на передовой: не брать в плен, уничтожать и усилить борьбу еще более, на 100 процентов. Чтобы понимали, как чеченцы еще могут дополнить свои военные возможности", — сказал Кадыров журналистам.
Во вторник Кадыров сообщал, что рано утром крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа в Гудермесе загорелась после беспилотной атаки, жертв и пострадавших нет. Следственные органы занялись расследованием произошедшего и установлением причастных к преступлению лиц. Деятельность университета не приостановлена, все службы работают в штатном режиме.
Путин в Российском университете спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Путин приехал в Российский университет спецназа в Гудермесе
20 августа, 21:09
 
ГудермесРамзан КадыровРоссияЧеченская республика (Чечня)Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала