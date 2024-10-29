https://ria.ru/20241029/kadyrov-1980688112.html
Кадыров пообещал ответить на атаку на университет спецназа в Гудермесе
Кадыров пообещал ответить на атаку на университет спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 29.10.2024
Кадыров пообещал ответить на атаку на университет спецназа в Гудермесе
Глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая на вопрос о том, какой будет реакция на украинскую атаку на Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе, заявил, что в РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T13:43
2024-10-29T13:43
2024-10-29T18:23
гудермес
рамзан кадыров
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ГУДЕРМЕС (Чечня), 29 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая на вопрос о том, какой будет реакция на украинскую атаку на Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе, заявил, что в ближайшем будущем противникам покажут такое возмездие, которое им и не снилось."(Ответная мера будет. — Прим. ред.) обязательно — чеченец свое всегда возвращает домой. Они нас укусили, мы уничтожим. Покажем в ближайшем будущем такое возмездие, что даже им не снилось. Мы с нами шутить не позволим. Я сегодня дал (поручение. — Прим. ред.) всем командирам, которые находятся на передовой: не брать в плен, уничтожать и усилить борьбу еще более, на 100 процентов. Чтобы понимали, как чеченцы еще могут дополнить свои военные возможности", — сказал Кадыров журналистам.Во вторник Кадыров сообщал, что рано утром крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа в Гудермесе загорелась после беспилотной атаки, жертв и пострадавших нет. Следственные органы занялись расследованием произошедшего и установлением причастных к преступлению лиц. Деятельность университета не приостановлена, все службы работают в штатном режиме.
https://ria.ru/20240820/putin--1967420536.html
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Кадыров: "Покажем в ближайшем будущем такое возмездие, которое им не снилось"
"Покажем в ближайшем будущем такое возмездие, которое им не снилось" Кадыров рассказал об ответе на атаку БПЛА на университет спецназа в Гудермесе.
2024-10-29T13:43
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гудермес, рамзан кадыров, россия, чеченская республика (чечня), политика
Гудермес, Рамзан Кадыров, Россия, Чеченская республика (Чечня), Политика
Кадыров пообещал ответить на атаку на университет спецназа в Гудермесе
Кадыров поручил чеченским командирам не брать в плен солдат ВСУ
ГУДЕРМЕС (Чечня), 29 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая на вопрос о том, какой будет реакция на украинскую атаку на Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе, заявил, что в ближайшем будущем противникам покажут такое возмездие, которое им и не снилось.
"(Ответная мера будет. — Прим. ред.) обязательно — чеченец свое всегда возвращает домой. Они нас укусили, мы уничтожим. Покажем в ближайшем будущем такое возмездие, что даже им не снилось. Мы с нами шутить не позволим. Я сегодня дал (поручение. — Прим. ред.) всем командирам, которые находятся на передовой: не брать в плен, уничтожать и усилить борьбу еще более, на 100 процентов. Чтобы понимали, как чеченцы еще могут дополнить свои военные возможности", — сказал Кадыров журналистам.
Во вторник Кадыров сообщал, что рано утром крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа в Гудермесе загорелась после беспилотной атаки, жертв и пострадавших нет. Следственные органы занялись расследованием произошедшего и установлением причастных к преступлению лиц. Деятельность университета не приостановлена, все службы работают в штатном режиме.