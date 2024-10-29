https://ria.ru/20241029/kadyrov-1980687608.html
"Хотели напугать нас": Кадыров высказался об атаке на университет спецназа
"Хотели напугать нас": Кадыров высказался об атаке на университет спецназа - РИА Новости, 29.10.2024
"Хотели напугать нас": Кадыров высказался об атаке на университет спецназа
Российский университет спецназа (РУС) в чеченском Гудермесе был атакован беспилотниками, потому что он является кузницей военных кадров, хотели таким образом... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T13:42
2024-10-29T13:42
2024-10-29T14:00
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ГУДЕРМЕС, 29 окт - РИА Новости. Российский университет спецназа (РУС) в чеченском Гудермесе был атакован беспилотниками, потому что он является кузницей военных кадров, хотели таким образом напугать, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.По его словам, Российский университет спецназа отправил более 50 тысяч бойцов в зону спецоперации, и они освободили Мариуполь, Лисичанск и Попасную."Они остановили (продвижение ВСУ на - ред.) Курск. И ребята показывали, на что они способны. И кого-то поставить с ними рядом, таких сил у этих шайтанов (ВСУ – ред.) нет. Поэтому они знают, что это (РУС – ред.) кузница кадров военных, поэтому для того, чтобы напугать нас, они так "пощупали" нас", - сказал Кадыров журналистам.Ранее во вторник он сообщил, что крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа в Гудермесе загорелась после беспилотной атаки. Жертв и пострадавших нет.
https://ria.ru/20241029/universitet-1980668626.html
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безопасность, вооруженные силы украины, рамзан кадыров, гудермес, мариуполь, лисичанск, в мире
Безопасность, Вооруженные силы Украины, Рамзан Кадыров, Гудермес, Мариуполь, Лисичанск, В мире
"Хотели напугать нас": Кадыров высказался об атаке на университет спецназа
Кадыров об атаке на Российский университет спецназа: это кузница кадров военных