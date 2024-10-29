https://ria.ru/20241029/kadyrov-1980639641.html

Беспилотник атаковал территорию Российского университета спецназа в Чечне

Беспилотник атаковал территорию Российского университета спецназа в Чечне - РИА Новости, 29.10.2024

Беспилотник атаковал территорию Российского университета спецназа в Чечне

Беспилотник атаковал здание на территории Российского университета спецназа в Чечне, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T10:15

2024-10-29T10:15

2024-10-29T11:25

гудермес

специальная военная операция на украине

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980640460_0:185:960:725_1920x0_80_0_0_975adbda234969d2e04b906106306c49.jpg

ГРОЗНЫЙ, 29 окт — РИА Новости. Беспилотник атаковал здание на территории Российского университета спецназа в Чечне, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Сегодня в 6:30 утра в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха возгорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа. Жертв и пострадавших нет", — говорится в публикации.Пожар уже потушили, началось расследование.Кадыров уточнил, что работу университета не останавливали.Российский университет спецназа находится в Гудермесе, это современный многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений. Здесь проводится огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная подготовка, также обучают телохранителей и военных журналистов.В августе Кадыров сообщал, что с начала СВО в университете подготовили более 47 тысяч бойцов, в том числе около 19 тысяч добровольцев. За счет фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова их полностью экипировали всей необходимой амуницией и спецтехникой.

https://ria.ru/20241024/napadenie-1979923930.html

гудермес

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гудермес, происшествия