https://ria.ru/20241029/kadyrov-1980639641.html
Беспилотник атаковал территорию Российского университета спецназа в Чечне
Беспилотник атаковал территорию Российского университета спецназа в Чечне - РИА Новости, 29.10.2024
Беспилотник атаковал территорию Российского университета спецназа в Чечне
Беспилотник атаковал здание на территории Российского университета спецназа в Чечне, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T10:15
2024-10-29T10:15
2024-10-29T11:25
гудермес
специальная военная операция на украине
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980640460_0:185:960:725_1920x0_80_0_0_975adbda234969d2e04b906106306c49.jpg
ГРОЗНЫЙ, 29 окт — РИА Новости. Беспилотник атаковал здание на территории Российского университета спецназа в Чечне, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Сегодня в 6:30 утра в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха возгорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа. Жертв и пострадавших нет", — говорится в публикации.Пожар уже потушили, началось расследование.Кадыров уточнил, что работу университета не останавливали.Российский университет спецназа находится в Гудермесе, это современный многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений. Здесь проводится огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная подготовка, также обучают телохранителей и военных журналистов.В августе Кадыров сообщал, что с начала СВО в университете подготовили более 47 тысяч бойцов, в том числе около 19 тысяч добровольцев. За счет фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова их полностью экипировали всей необходимой амуницией и спецтехникой.
https://ria.ru/20241024/napadenie-1979923930.html
гудермес
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980640460_0:15:960:735_1920x0_80_0_0_2b35b500f8a6e58c48ef9859a95783fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гудермес, происшествия
Гудермес, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Беспилотник атаковал территорию Российского университета спецназа в Чечне
Кадыров: крыша здания университета спецназа в Гудермесе загорелась от атаки БПЛА
ГРОЗНЫЙ, 29 окт — РИА Новости.
Беспилотник атаковал здание на территории Российского университета спецназа в Чечне, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале
.
"Сегодня в 6:30 утра в Гудермесе
в результате беспилотной атаки с воздуха возгорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа. Жертв и пострадавших нет", — говорится в публикации.
Пожар уже потушили, началось расследование.
Кадыров уточнил, что работу университета не останавливали.
Российский университет спецназа находится в Гудермесе, это современный многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений. Здесь проводится огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная подготовка, также обучают телохранителей и военных журналистов.
В августе Кадыров сообщал, что с начала СВО в университете подготовили более 47 тысяч бойцов, в том числе около 19 тысяч добровольцев. За счет фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова их полностью экипировали всей необходимой амуницией и спецтехникой.