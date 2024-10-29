Рейтинг@Mail.ru
Беспилотник атаковал территорию Российского университета спецназа в Чечне - РИА Новости, 29.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:15 29.10.2024 (обновлено: 11:25 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/kadyrov-1980639641.html
Беспилотник атаковал территорию Российского университета спецназа в Чечне
Беспилотник атаковал территорию Российского университета спецназа в Чечне - РИА Новости, 29.10.2024
Беспилотник атаковал территорию Российского университета спецназа в Чечне
Беспилотник атаковал здание на территории Российского университета спецназа в Чечне, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T10:15
2024-10-29T11:25
гудермес
специальная военная операция на украине
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980640460_0:185:960:725_1920x0_80_0_0_975adbda234969d2e04b906106306c49.jpg
ГРОЗНЫЙ, 29 окт — РИА Новости. Беспилотник атаковал здание на территории Российского университета спецназа в Чечне, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Сегодня в 6:30 утра в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха возгорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа. Жертв и пострадавших нет", — говорится в публикации.Пожар уже потушили, началось расследование.Кадыров уточнил, что работу университета не останавливали.Российский университет спецназа находится в Гудермесе, это современный многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений. Здесь проводится огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная подготовка, также обучают телохранителей и военных журналистов.В августе Кадыров сообщал, что с начала СВО в университете подготовили более 47 тысяч бойцов, в том числе около 19 тысяч добровольцев. За счет фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова их полностью экипировали всей необходимой амуницией и спецтехникой.
https://ria.ru/20241024/napadenie-1979923930.html
гудермес
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980640460_0:15:960:735_1920x0_80_0_0_2b35b500f8a6e58c48ef9859a95783fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гудермес, происшествия
Гудермес, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Беспилотник атаковал территорию Российского университета спецназа в Чечне

Кадыров: крыша здания университета спецназа в Гудермесе загорелась от атаки БПЛА

© Фото : соцсетиЗагоревшееся после атаки БПЛА здание на территории Российского университета спецназа в Гудермесе
Загоревшееся после атаки БПЛА здание на территории Российского университета спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : соцсети
Загоревшееся после атаки БПЛА здание на территории Российского университета спецназа в Гудермесе
Читать ria.ru в
Дзен
ГРОЗНЫЙ, 29 окт — РИА Новости. Беспилотник атаковал здание на территории Российского университета спецназа в Чечне, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"Сегодня в 6:30 утра в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха возгорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа. Жертв и пострадавших нет", — говорится в публикации.
Пожар уже потушили, началось расследование.
Кадыров уточнил, что работу университета не останавливали.
Российский университет спецназа находится в Гудермесе, это современный многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений. Здесь проводится огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная подготовка, также обучают телохранителей и военных журналистов.
В августе Кадыров сообщал, что с начала СВО в университете подготовили более 47 тысяч бойцов, в том числе около 19 тысяч добровольцев. За счет фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова их полностью экипировали всей необходимой амуницией и спецтехникой.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
В Чечне неизвестные напали на воинскую колонну, погиб человек
24 октября, 21:49
 
Специальная военная операция на УкраинеГудермесПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала