https://ria.ru/20241029/jakutija-1980668948.html

В Якутии сборы от проката якутских фильмов превысят полмиллиарда рублей

В Якутии сборы от проката якутских фильмов превысят полмиллиарда рублей - РИА Новости, 29.10.2024

В Якутии сборы от проката якутских фильмов превысят полмиллиарда рублей

Полмиллиарда рублей превысят в Якутии кассовые сборы от проката якутских фильмов в 2016-2024 годах, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T12:30

2024-10-29T12:30

2024-10-29T12:30

республика саха (якутия)

айсен николаев

фонд кино

фильмы

культура

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ЯКУТСК, 29 окт - РИА Новости. Полмиллиарда рублей превысят в Якутии кассовые сборы от проката якутских фильмов в 2016-2024 годах, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Якутские кинорежиссеры на сегодня выпустили 72 полнометражных лент. "Суммарные кассовые сборы всех 72 якутских лент, зарегистрированных в ЕАИС "Фонда кино" в 2016-2024 годах, превысят полмиллиарда рублей. Конец октября станет знаковым для некоторых кассовых параметров якутского кинематографа. С начала 2024 года сумма кассовых сборов якутского кино превысит 140 млн рублей, когда как в прошлом году за весь 2023 год было собрано 100 миллионов", - рассказали в пресс-службе. По словам главы региона Айсена Николаева, это очередное доказательство развития киноиндустрии в Якутии, итог кропотливой работы режиссёров и их команд. "Безусловно, неоценимый вклад в эту статистику внесла и продолжает вносить сеть "Экстра Синема", – добавил он. Как отметили региональные власти, сумма сборов нового фильма "Триумф" на 25 октября составляла более 18,5 миллиона рублей, а с учетом стартовавшего в тот же день точечного федерального показа в киносети "Синема Парк" к концу октября достигнет 25 миллионов рублей и продолжит расти. В первую неделю показа в среднем заполняемость сеансов "Триумфа" в республиканских кинотеатрах составила 72 человека. "Сумма сборов всего проката в республиканской киносети к концу октября превысит 300 миллионов рублей (за весь 2023 год – 255 миллионов рублей), а доля лент республиканских режиссеров в общей сумме кассовых сборов кинотеатров Якутии достигнет 45% (в прошлом году – 34%)", - информирует пресс-служба. Ранее сообщалось о том, что премьера фильма Михаила Лукачевского "Триумф" побила рекорд кассовых сборов первого дня, кинокартину в селах посмотрели 2368 зрителей новых кинозалов "Экстра Синема". Проект для кинофикации небольших населенных пунктов и домов культуры "Экстра Синема" на территории Якутии реализуется с 2022 года. Проект включен в указ президента РФ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". В республике кинопроекторами "Экстра Синема" оборудовано уже 30 кинозалов. Еще 40 кинозалов открылись в октябре, в том числе в малых селах, находящихся в арктических районах.

https://ria.ru/20240722/jakutsk-1961233539.html

https://ria.ru/20241018/film-1978796784.html

https://ria.ru/20240807/almazy-1964707609.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

айсен николаев, фонд кино, фильмы, культура