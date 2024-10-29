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ВМС США извинились за уничтожение деревни на Аляске - РИА Новости, 29.10.2024
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07:46 29.10.2024 (обновлено: 13:24 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/izvineniya-1980625292.html
ВМС США извинились за уничтожение деревни на Аляске
ВМС США извинились за уничтожение деревни на Аляске - РИА Новости, 29.10.2024
ВМС США извинились за уничтожение деревни на Аляске
Военно-морские силы США принесли извинения за то, что 142 года назад сожгли деревню Ангун на юго-востоке Аляски, сообщает Associated Press. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T07:46
2024-10-29T13:24
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Военно-морские силы США принесли извинения за то, что 142 года назад сожгли деревню Ангун на юго-востоке Аляски, сообщает Associated Press.Трагедия в деревне тлинкитов с населением около 420 человек случилась 26 октября 1882 года.Как сообщает агентство, контр-адмирал Марк Сукато, командующий северо-западным регионом ВМС, принес извинения в субботу — годовщину случившегося.&quot;Военно-морской флот признает боль и страдания, причиненные народу тлинкитов, и мы признаем, что эти неправомерные действия привели к гибели людей, потере ресурсов, потере культуры, а также создали и нанесли травму (поколениям тлинкитов. — Прим. ред.)&quot;, — заявил он.Как отмечается в материале, это нападение стало одним из серии конфликтов между американскими военными и коренными жителями Аляски в те годы, когда США уже купили эту территорию у России.Аляска — самый северный и крупнейший по территории штат США, расположенный на северо-западе Северной Америки и имеющий морскую границу с Россией в Беринговом проливе. Аляску открыла русская экспедиция в 1732 году, она была владением России в Северной Америке, однако в результате сделки между правительствами Российской империи и США ее продали в 1867 году.
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В мире, США, Аляска, Россия
ВМС США извинились за уничтожение деревни на Аляске

AP: ВМС США извинились за уничтожение деревни Ангун на Аляске в 1882 году

CC BY-SA 2.0 / Joseph from Cabin On The Road / Город Ангун, штат Аляска, США
Город Ангун, штат Аляска, США - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
CC BY-SA 2.0 / Joseph from Cabin On The Road /
Город Ангун, штат Аляска, США. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Военно-морские силы США принесли извинения за то, что 142 года назад сожгли деревню Ангун на юго-востоке Аляски, сообщает Associated Press.
Трагедия в деревне тлинкитов с населением около 420 человек случилась 26 октября 1882 года.
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Как сообщает агентство, контр-адмирал Марк Сукато, командующий северо-западным регионом ВМС, принес извинения в субботу — годовщину случившегося.
«

"Военно-морской флот признает боль и страдания, причиненные народу тлинкитов, и мы признаем, что эти неправомерные действия привели к гибели людей, потере ресурсов, потере культуры, а также создали и нанесли травму (поколениям тлинкитов. — Прим. ред.)", — заявил он.

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Аляска — самый северный и крупнейший по территории штат США, расположенный на северо-западе Северной Америки и имеющий морскую границу с Россией в Беринговом проливе. Аляску открыла русская экспедиция в 1732 году, она была владением России в Северной Америке, однако в результате сделки между правительствами Российской империи и США ее продали в 1867 году.
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