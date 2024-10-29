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ВМС США извинились за уничтожение деревни на Аляске

ВМС США извинились за уничтожение деревни на Аляске - РИА Новости, 29.10.2024

ВМС США извинились за уничтожение деревни на Аляске

Военно-морские силы США принесли извинения за то, что 142 года назад сожгли деревню Ангун на юго-востоке Аляски, сообщает Associated Press. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T07:46

2024-10-29T07:46

2024-10-29T13:24

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Военно-морские силы США принесли извинения за то, что 142 года назад сожгли деревню Ангун на юго-востоке Аляски, сообщает Associated Press.Трагедия в деревне тлинкитов с населением около 420 человек случилась 26 октября 1882 года.Как сообщает агентство, контр-адмирал Марк Сукато, командующий северо-западным регионом ВМС, принес извинения в субботу — годовщину случившегося."Военно-морской флот признает боль и страдания, причиненные народу тлинкитов, и мы признаем, что эти неправомерные действия привели к гибели людей, потере ресурсов, потере культуры, а также создали и нанесли травму (поколениям тлинкитов. — Прим. ред.)", — заявил он.Как отмечается в материале, это нападение стало одним из серии конфликтов между американскими военными и коренными жителями Аляски в те годы, когда США уже купили эту территорию у России.Аляска — самый северный и крупнейший по территории штат США, расположенный на северо-западе Северной Америки и имеющий морскую границу с Россией в Беринговом проливе. Аляску открыла русская экспедиция в 1732 году, она была владением России в Северной Америке, однако в результате сделки между правительствами Российской империи и США ее продали в 1867 году.

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