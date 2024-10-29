https://ria.ru/20241029/izrail-1980667609.html
В Израиле при ливанском обстреле погиб человек
В Израиле при ливанском обстреле погиб человек - РИА Новости, 29.10.2024
В Израиле при ливанском обстреле погиб человек
Один человек скончался от осколочных ранений в районе северного израильского поселения Маалот в результате обстрела со стороны Ливана, еще несколько человек... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T12:25
2024-10-29T12:25
2024-10-29T12:25
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Один человек скончался от осколочных ранений в районе северного израильского поселения Маалот в результате обстрела со стороны Ливана, еще несколько человек получили ранения легкой степени, сообщила во вторник пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA). "Врачи скорой помощи и медики MDA констатируют смерть одного человека и сообщают о нескольких пострадавших в результате обстрела Маалот", - говорится в сообщении. Ранее во вторник в районах Верхней и Западной Галилеи звучали сирены воздушной тревоги.
https://ria.ru/20241029/izrail-1980662582.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Израиле при ливанском обстреле погиб человек
На севере Израиля при ливанском обстреле погиб человек
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Один человек скончался от осколочных ранений в районе северного израильского поселения Маалот в результате обстрела со стороны Ливана, еще несколько человек получили ранения легкой степени, сообщила во вторник пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).
"Врачи скорой помощи и медики MDA констатируют смерть одного человека и сообщают о нескольких пострадавших в результате обстрела Маалот", - говорится в сообщении.
Ранее во вторник в районах Верхней и Западной Галилеи звучали сирены воздушной тревоги.