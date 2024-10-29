https://ria.ru/20241029/izrail-1980667609.html

В Израиле при ливанском обстреле погиб человек

В Израиле при ливанском обстреле погиб человек - РИА Новости, 29.10.2024

В Израиле при ливанском обстреле погиб человек

Один человек скончался от осколочных ранений в районе северного израильского поселения Маалот в результате обстрела со стороны Ливана, еще несколько человек... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T12:25

2024-10-29T12:25

2024-10-29T12:25

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ливан

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Один человек скончался от осколочных ранений в районе северного израильского поселения Маалот в результате обстрела со стороны Ливана, еще несколько человек получили ранения легкой степени, сообщила во вторник пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA). "Врачи скорой помощи и медики MDA констатируют смерть одного человека и сообщают о нескольких пострадавших в результате обстрела Маалот", - говорится в сообщении. Ранее во вторник в районах Верхней и Западной Галилеи звучали сирены воздушной тревоги.

https://ria.ru/20241029/izrail-1980662582.html

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Варвара Скокшина

в мире, израиль, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024