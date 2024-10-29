Рейтинг@Mail.ru
В Израиле при ливанском обстреле погиб человек - РИА Новости, 29.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:25 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/izrail-1980667609.html
В Израиле при ливанском обстреле погиб человек
В Израиле при ливанском обстреле погиб человек - РИА Новости, 29.10.2024
В Израиле при ливанском обстреле погиб человек
Один человек скончался от осколочных ранений в районе северного израильского поселения Маалот в результате обстрела со стороны Ливана, еще несколько человек... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T12:25
2024-10-29T12:25
в мире
израиль
ливан
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863601410_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b37a06b484cdc52dbb01b519ae7d731a.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Один человек скончался от осколочных ранений в районе северного израильского поселения Маалот в результате обстрела со стороны Ливана, еще несколько человек получили ранения легкой степени, сообщила во вторник пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA). "Врачи скорой помощи и медики MDA констатируют смерть одного человека и сообщают о нескольких пострадавших в результате обстрела Маалот", - говорится в сообщении. Ранее во вторник в районах Верхней и Западной Галилеи звучали сирены воздушной тревоги.
https://ria.ru/20241029/izrail-1980662582.html
израиль
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863601410_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_847bc492ee327e50ba9059b40c37eb5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Израиле при ливанском обстреле погиб человек

На севере Израиля при ливанском обстреле погиб человек

© AP Photo / Mahmoud IlleanМашина скорой помощи в Израиле
Машина скорой помощи в Израиле - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Mahmoud Illean
Машина скорой помощи в Израиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Один человек скончался от осколочных ранений в районе северного израильского поселения Маалот в результате обстрела со стороны Ливана, еще несколько человек получили ранения легкой степени, сообщила во вторник пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).
"Врачи скорой помощи и медики MDA констатируют смерть одного человека и сообщают о нескольких пострадавших в результате обстрела Маалот", - говорится в сообщении.
Ранее во вторник в районах Верхней и Западной Галилеи звучали сирены воздушной тревоги.
Момент взрыва дрона в Ашкелоне, Израиль. Кадр записи камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Хуситы заявили, что атаковали промышленную зону Израиля
Вчера, 12:04
 
В миреИзраильЛиванОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала