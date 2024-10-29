https://ria.ru/20241029/izrail-1980662582.html

Хуситы заявили, что атаковали промышленную зону Израиля

Хуситы заявили, что атаковали промышленную зону Израиля - РИА Новости, 29.10.2024

Хуситы заявили, что атаковали промышленную зону Израиля

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" заявило, что атаковало с помощью беспилотников промышленную зону в израильском... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T12:04

2024-10-29T12:04

2024-10-29T12:04

в мире

ашкелон

йемен

палестина

ансар алла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ДОХА, 29 окт - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" заявило, что атаковало с помощью беспилотников промышленную зону в израильском городе Ашкелоне на юге страны. "Выступая против угнетения палестинского и ливанского народов и в поддержку палестинского и ливанского сопротивления, в рамках пятого этапа военных действий военно-воздушные силы йеменских вооруженных сил провели качественную военную операцию в промышленной зоне израильского противника в районе Ашкелона на юге от оккупированной Палестины. Операция проводилась с использованием нескольких беспилотников, которым удалось достичь цели", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в эфире телеканала "Аль-Масира".

https://ria.ru/20240309/khusity-1931995737.html

ашкелон

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в мире, ашкелон, йемен, палестина, ансар алла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024