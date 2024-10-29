https://ria.ru/20241029/izrail-1980662582.html
Хуситы заявили, что атаковали промышленную зону Израиля
Хуситы заявили, что атаковали промышленную зону Израиля - РИА Новости, 29.10.2024
Хуситы заявили, что атаковали промышленную зону Израиля
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" заявило, что атаковало с помощью беспилотников промышленную зону в израильском... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T12:04
2024-10-29T12:04
2024-10-29T12:04
в мире
ашкелон
йемен
палестина
ансар алла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980662039_29:0:1329:731_1920x0_80_0_0_1c6877e7f5f1a31c8e1194f4d0237914.jpg
ДОХА, 29 окт - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" заявило, что атаковало с помощью беспилотников промышленную зону в израильском городе Ашкелоне на юге страны. "Выступая против угнетения палестинского и ливанского народов и в поддержку палестинского и ливанского сопротивления, в рамках пятого этапа военных действий военно-воздушные силы йеменских вооруженных сил провели качественную военную операцию в промышленной зоне израильского противника в районе Ашкелона на юге от оккупированной Палестины. Операция проводилась с использованием нескольких беспилотников, которым удалось достичь цели", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в эфире телеканала "Аль-Масира".
https://ria.ru/20240309/khusity-1931995737.html
ашкелон
йемен
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980662039_191:0:1166:731_1920x0_80_0_0_2f8879911d868035eb5d6578d0f6cdb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ашкелон, йемен, палестина, ансар алла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ашкелон, Йемен, Палестина, Ансар Алла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Хуситы заявили, что атаковали промышленную зону Израиля
Хуситы заявили, что атаковали промышленную зону Израиля с помощью беспилотников