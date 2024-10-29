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Хуситы заявили, что атаковали промышленную зону Израиля - РИА Новости, 29.10.2024
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12:04 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/izrail-1980662582.html
Хуситы заявили, что атаковали промышленную зону Израиля
Хуситы заявили, что атаковали промышленную зону Израиля - РИА Новости, 29.10.2024
Хуситы заявили, что атаковали промышленную зону Израиля
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" заявило, что атаковало с помощью беспилотников промышленную зону в израильском... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T12:04
2024-10-29T12:04
в мире
ашкелон
йемен
палестина
ансар алла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ДОХА, 29 окт - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" заявило, что атаковало с помощью беспилотников промышленную зону в израильском городе Ашкелоне на юге страны. "Выступая против угнетения палестинского и ливанского народов и в поддержку палестинского и ливанского сопротивления, в рамках пятого этапа военных действий военно-воздушные силы йеменских вооруженных сил провели качественную военную операцию в промышленной зоне израильского противника в районе Ашкелона на юге от оккупированной Палестины. Операция проводилась с использованием нескольких беспилотников, которым удалось достичь цели", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в эфире телеканала "Аль-Масира".
https://ria.ru/20240309/khusity-1931995737.html
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в мире, ашкелон, йемен, палестина, ансар алла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ашкелон, Йемен, Палестина, Ансар Алла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Хуситы заявили, что атаковали промышленную зону Израиля

Хуситы заявили, что атаковали промышленную зону Израиля с помощью беспилотников

Момент взрыва дрона в Ашкелоне, Израиль. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Момент взрыва дрона в Ашкелоне, Израиль. Кадр записи камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Момент взрыва дрона в Ашкелоне, Израиль. Кадр записи камеры видеонаблюдения
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ДОХА, 29 окт - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" заявило, что атаковало с помощью беспилотников промышленную зону в израильском городе Ашкелоне на юге страны.
"Выступая против угнетения палестинского и ливанского народов и в поддержку палестинского и ливанского сопротивления, в рамках пятого этапа военных действий военно-воздушные силы йеменских вооруженных сил провели качественную военную операцию в промышленной зоне израильского противника в районе Ашкелона на юге от оккупированной Палестины. Операция проводилась с использованием нескольких беспилотников, которым удалось достичь цели", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в эфире телеканала "Аль-Масира".
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В миреАшкелонЙеменПалестинаАнсар АллаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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