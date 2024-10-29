https://ria.ru/20241029/izrail-1980619920.html

Постпред Ливана в ООН усомнился в том, что на Израиль окажут давление

Постпред Ливана в ООН усомнился в том, что на Израиль окажут давление - РИА Новости, 29.10.2024

Постпред Ливана в ООН усомнился в том, что на Израиль окажут давление

Постоянный представитель Ливана в ООН в Женеве Салим Баддура усомнился в интервью РИА Новости, что международное сообщество готово оказать более эффективное... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T05:36

2024-10-29T05:36

2024-10-29T05:36

израиль

ливан

ближний восток

хезболла

хамас

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

в мире

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ЖЕНЕВА, 29 окт - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Постоянный представитель Ливана в ООН в Женеве Салим Баддура усомнился в интервью РИА Новости, что международное сообщество готово оказать более эффективное давление на Израиль за его нарушения международного права. "Очевидно, что мы ожидаем, что на Израиль будет оказано более эффективное давление. И существует несколько механизмов для оказания давления на тех, кто грубо нарушает международное право или международное гуманитарное право. Но есть ли на самом деле воля? Сигналы не обнадеживающие", - сказал он. Говоря о давлении на Ливан, оказываемом некоторыми странами из-за движения "Хезболлах", дипломат подчеркнул, что ситуация на Ближнем Востоке слишком сложна для упрощенных позиций. "Каждая влиятельная страна пытается играть по-своему и защищать свои интересы. Наш интерес заключается в защите нашего суверенитета, а также будущего нашего народа. Это также требует защиты нашего национального единства. "Хезболлах" является частью правительства Ливана и неотъемлемой частью ливанского фронта, который поднялся, чтобы противостоять смертоносной агрессии Израиля и защищать страну всеми средствами, разрешенными международным правом. Наблюдатели должны понимать, что, учитывая сложность Ближнего Востока, следует избегать упрощенческих и бинарных подходов", - сказал он. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241029/izrail-1980610609.html

https://ria.ru/20241028/gosdep-1980595133.html

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израиль, ливан, ближний восток, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире