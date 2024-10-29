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МИД Бельгии раскритиковал решение Израиля изгнать агентство ООН - РИА Новости, 29.10.2024
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02:02 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/izrail-1980610609.html
МИД Бельгии раскритиковал решение Израиля изгнать агентство ООН
МИД Бельгии раскритиковал решение Израиля изгнать агентство ООН - РИА Новости, 29.10.2024
МИД Бельгии раскритиковал решение Израиля изгнать агентство ООН
Израиль проигнорировал свои международные обязательства и создал разрушительный прецедент, утвердив закон о запрете Ближневосточного агентства ООН для помощи... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T02:02
2024-10-29T02:02
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БРЮССЕЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Израиль проигнорировал свои международные обязательства и создал разрушительный прецедент, утвердив закон о запрете Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), говорится в заявлении МИД Бельгии. В понедельник израильский кнессет (парламент) одобрил законопроект, направленный на запрет деятельности Ближневосточного агентства ООН в Израиле, а также на контролируемых им территориях. "Кнессет решил открыто отвергнуть мандат, которым БАПОР наделила Генассамблея ООН. Эти законы являются прямым нарушением международного права со стороны Израиля. Изгнание Агентства ООН создает разрушительный прецедент, который серьезно подрывает многостороннюю систему ООН", - говорится в заявлении. Ранее Израиль заявлял о якобы причастности некоторых сотрудников БАПОР к атаке палестинского движения ХАМАС на эту страну 7 октября 2023 года. Однако, как следует из доклада ООН о деятельности агентства, Израиль так и не смог предоставить доказательств, которые бы подтверждали, что сотрудники БАПОР причастны к террористической деятельности.
https://ria.ru/20241012/bapor-1977752419.html
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израиль, бельгия, бапор, оон, кнессет израиля, в мире
Израиль, Бельгия, БАПОР, ООН, Кнессет Израиля, В мире
МИД Бельгии раскритиковал решение Израиля изгнать агентство ООН

МИД Бельгии: Израиль создал разрушительный прецедент, изгнав агентство ООН

© AP Photo / Fatima ShbairБеженцы в лагере Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в секторе Газа
Беженцы в лагере Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Беженцы в лагере Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в секторе Газа. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Израиль проигнорировал свои международные обязательства и создал разрушительный прецедент, утвердив закон о запрете Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), говорится в заявлении МИД Бельгии.
В понедельник израильский кнессет (парламент) одобрил законопроект, направленный на запрет деятельности Ближневосточного агентства ООН в Израиле, а также на контролируемых им территориях.
Палестинцы ждут гуманитарную помощь в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
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"Кнессет решил открыто отвергнуть мандат, которым БАПОР наделила Генассамблея ООН. Эти законы являются прямым нарушением международного права со стороны Израиля. Изгнание Агентства ООН создает разрушительный прецедент, который серьезно подрывает многостороннюю систему ООН", - говорится в заявлении.
Ранее Израиль заявлял о якобы причастности некоторых сотрудников БАПОР к атаке палестинского движения ХАМАС на эту страну 7 октября 2023 года. Однако, как следует из доклада ООН о деятельности агентства, Израиль так и не смог предоставить доказательств, которые бы подтверждали, что сотрудники БАПОР причастны к террористической деятельности.
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