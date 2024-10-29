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ФСБ показала видео задержания московского IT-специалиста за госизмену - РИА Новости, 29.10.2024
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11:10 29.10.2024 (обновлено: 11:16 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/it-spetsialist-1980652061.html
ФСБ показала видео задержания московского IT-специалиста за госизмену
ФСБ показала видео задержания московского IT-специалиста за госизмену - РИА Новости, 29.10.2024
ФСБ показала видео задержания московского IT-специалиста за госизмену
ФСБ показала видео задержания IT-специалиста из московской фирмы Фируза Дадобоева, приговоренного к 13,5 годам колонии за госизмену в пользу США. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T11:10
2024-10-29T11:16
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
центральное разведывательное управление (цру)
происшествия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания IT-специалиста из московской фирмы Фируза Дадобоева, приговоренного к 13,5 годам колонии за госизмену в пользу США.Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщил, что Дадобоев, незаконно располагая сведениями, составляющими гостайну, собирался передать их представителю американской разведки, для чего установил контакт с ЦРУ. Мосгорсуд приговорил его к 13,5 годам колонии строгого режима.На видео показано, как Дадобоева задержали в октябре 2022 года, на голову ему надели черный мешок и обыскали, найдя, в том числе, 5-долларовую купюру. Также представлены кадры вынесения ему приговора в суде.
https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание московского IT-специалиста, предложившего свои услуги ЦРУ
ФСБ показала кадры задержания московского IT-специалиста, предложившего свои услуги ЦРУ
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), центральное разведывательное управление (цру), происшествия
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Происшествия
ФСБ показала видео задержания московского IT-специалиста за госизмену

ФСБ показала задержание московского IT-специалиста за госизмену в пользу ЦРУ

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания IT-специалиста из московской фирмы Фируза Дадобоева, приговоренного к 13,5 годам колонии за госизмену в пользу США.
Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщил, что Дадобоев, незаконно располагая сведениями, составляющими гостайну, собирался передать их представителю американской разведки, для чего установил контакт с ЦРУ. Мосгорсуд приговорил его к 13,5 годам колонии строгого режима.
На видео показано, как Дадобоева задержали в октябре 2022 года, на голову ему надели черный мешок и обыскали, найдя, в том числе, 5-долларовую купюру. Также представлены кадры вынесения ему приговора в суде.
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