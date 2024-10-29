https://ria.ru/20241029/it-spetsialist-1980652061.html

ФСБ показала видео задержания московского IT-специалиста за госизмену

ФСБ показала видео задержания московского IT-специалиста за госизмену - РИА Новости, 29.10.2024

ФСБ показала видео задержания московского IT-специалиста за госизмену

ФСБ показала видео задержания IT-специалиста из московской фирмы Фируза Дадобоева, приговоренного к 13,5 годам колонии за госизмену в пользу США. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T11:10

2024-10-29T11:10

2024-10-29T11:16

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

центральное разведывательное управление (цру)

происшествия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания IT-специалиста из московской фирмы Фируза Дадобоева, приговоренного к 13,5 годам колонии за госизмену в пользу США.Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщил, что Дадобоев, незаконно располагая сведениями, составляющими гостайну, собирался передать их представителю американской разведки, для чего установил контакт с ЦРУ. Мосгорсуд приговорил его к 13,5 годам колонии строгого режима.На видео показано, как Дадобоева задержали в октябре 2022 года, на голову ему надели черный мешок и обыскали, найдя, в том числе, 5-долларовую купюру. Также представлены кадры вынесения ему приговора в суде.

https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание московского IT-специалиста, предложившего свои услуги ЦРУ ФСБ показала кадры задержания московского IT-специалиста, предложившего свои услуги ЦРУ 2024-10-29T11:10 true PT1M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), центральное разведывательное управление (цру), происшествия