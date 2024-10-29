https://ria.ru/20241029/it-spetsialist-1980652061.html
ФСБ показала видео задержания московского IT-специалиста за госизмену
ФСБ показала видео задержания московского IT-специалиста за госизмену - РИА Новости, 29.10.2024
ФСБ показала видео задержания московского IT-специалиста за госизмену
ФСБ показала видео задержания IT-специалиста из московской фирмы Фируза Дадобоева, приговоренного к 13,5 годам колонии за госизмену в пользу США. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T11:10
2024-10-29T11:10
2024-10-29T11:16
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
центральное разведывательное управление (цру)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980650522_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_24c0e6bdb78bcb597e0a8eb82fdfcc37.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания IT-специалиста из московской фирмы Фируза Дадобоева, приговоренного к 13,5 годам колонии за госизмену в пользу США.Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщил, что Дадобоев, незаконно располагая сведениями, составляющими гостайну, собирался передать их представителю американской разведки, для чего установил контакт с ЦРУ. Мосгорсуд приговорил его к 13,5 годам колонии строгого режима.На видео показано, как Дадобоева задержали в октябре 2022 года, на голову ему надели черный мешок и обыскали, найдя, в том числе, 5-долларовую купюру. Также представлены кадры вынесения ему приговора в суде.
https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980650522_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4a55ebfbe6f54db2c62c2a4cc187c794.jpg
Задержание московского IT-специалиста, предложившего свои услуги ЦРУ
ФСБ показала кадры задержания московского IT-специалиста, предложившего свои услуги ЦРУ
2024-10-29T11:10
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PT1M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), центральное разведывательное управление (цру), происшествия
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Происшествия
ФСБ показала видео задержания московского IT-специалиста за госизмену
ФСБ показала задержание московского IT-специалиста за госизмену в пользу ЦРУ