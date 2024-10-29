https://ria.ru/20241029/istrebitel-1980625148.html

СМИ: в японском аэропорту загорелся американский истребитель Hornet F/A-18

СМИ: в японском аэропорту загорелся американский истребитель Hornet F/A-18 - РИА Новости, 29.10.2024

СМИ: в японском аэропорту загорелся американский истребитель Hornet F/A-18

Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Мисава в префектуре Аомори на севере японского острова Хонсю была временно закрыта из-за возгорания американского... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T07:45

2024-10-29T07:45

2024-10-29T07:46

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f/a-18

хонсю (остров)

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ТОКИО, 29 окт - РИА Новости. Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Мисава в префектуре Аомори на севере японского острова Хонсю была временно закрыта из-за возгорания американского штурмового истребителя-бомбардировщика Hornet F/A-18, сообщило агентство Киодо. Аэропорт Мисава используется и американскими военными, и силами самообороны Японии, и гражданской авиацией. Утром во вторник в отделение министерства обороны района Тохоку, к которому относится Аомори, поступило сообщение, что на истребителе США Hornet F/A-18 произошло возгорание. Затем огонь был потушен. Пострадавших нет. Взлетно-посадочная полоса была закрыта. В результате один из гражданских рейсов изменил аэропорт назначения, еще один был отменен. В настоящее время ВПП аэропорта работает в штатном режиме.

https://ria.ru/20240514/pozhar-1945880171.html

https://ria.ru/20241023/istrebitel-1979450642.html

аомори (префектура)

хонсю (остров)

япония

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аомори (префектура), f/a-18, хонсю (остров), япония, в мире