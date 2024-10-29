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СМИ: в японском аэропорту загорелся американский истребитель Hornet F/A-18 - РИА Новости, 29.10.2024
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07:45 29.10.2024 (обновлено: 07:46 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/istrebitel-1980625148.html
СМИ: в японском аэропорту загорелся американский истребитель Hornet F/A-18
СМИ: в японском аэропорту загорелся американский истребитель Hornet F/A-18 - РИА Новости, 29.10.2024
СМИ: в японском аэропорту загорелся американский истребитель Hornet F/A-18
Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Мисава в префектуре Аомори на севере японского острова Хонсю была временно закрыта из-за возгорания американского... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T07:45
2024-10-29T07:46
аомори (префектура)
f/a-18
хонсю (остров)
япония
в мире
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ТОКИО, 29 окт - РИА Новости. Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Мисава в префектуре Аомори на севере японского острова Хонсю была временно закрыта из-за возгорания американского штурмового истребителя-бомбардировщика Hornet F/A-18, сообщило агентство Киодо. Аэропорт Мисава используется и американскими военными, и силами самообороны Японии, и гражданской авиацией. Утром во вторник в отделение министерства обороны района Тохоку, к которому относится Аомори, поступило сообщение, что на истребителе США Hornet F/A-18 произошло возгорание. Затем огонь был потушен. Пострадавших нет. Взлетно-посадочная полоса была закрыта. В результате один из гражданских рейсов изменил аэропорт назначения, еще один был отменен. В настоящее время ВПП аэропорта работает в штатном режиме.
https://ria.ru/20240514/pozhar-1945880171.html
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аомори (префектура), f/a-18, хонсю (остров), япония, в мире
Аомори (префектура), F/A-18, Хонсю (остров), Япония, В мире
СМИ: в японском аэропорту загорелся американский истребитель Hornet F/A-18

"Киодо": ВПП в японском аэропорту закрывали из-за пожара на истребителе ВВС США

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Emerson NuñezИстребитель F/A-18 Hornet
Истребитель F/A-18 Hornet - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Emerson Nuñez
Истребитель F/A-18 Hornet. Архивное фото
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ТОКИО, 29 окт - РИА Новости. Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Мисава в префектуре Аомори на севере японского острова Хонсю была временно закрыта из-за возгорания американского штурмового истребителя-бомбардировщика Hornet F/A-18, сообщило агентство Киодо.
Аэропорт Мисава используется и американскими военными, и силами самообороны Японии, и гражданской авиацией.
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Утром во вторник в отделение министерства обороны района Тохоку, к которому относится Аомори, поступило сообщение, что на истребителе США Hornet F/A-18 произошло возгорание. Затем огонь был потушен. Пострадавших нет.
Взлетно-посадочная полоса была закрыта. В результате один из гражданских рейсов изменил аэропорт назначения, еще один был отменен.
В настоящее время ВПП аэропорта работает в штатном режиме.
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Аомори (префектура)F/A-18Хонсю (остров)ЯпонияВ мире
 
 
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