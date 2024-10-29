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Суд Мадрида обвинил жену премьера в новом преступлении - РИА Новости, 29.10.2024
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17:09 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/ispaniya-1980752144.html
Суд Мадрида обвинил жену премьера в новом преступлении
Суд Мадрида обвинил жену премьера в новом преступлении - РИА Новости, 29.10.2024
Суд Мадрида обвинил жену премьера в новом преступлении
Высший суд Мадрида обвинил супругу премьер-министра страны Педро Санчеса Бегонью Гомес в новом преступлении, тем самым расширив дело против нее, передает во... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T17:09
2024-10-29T17:09
в мире
мадрид
испания
педро санчес
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МАДРИД, 29 окт - РИА Новости. Высший суд Мадрида обвинил супругу премьер-министра страны Педро Санчеса Бегонью Гомес в новом преступлении, тем самым расширив дело против нее, передает во вторник новостное агенство EFE. "Судья Хуан Карлос Пейнадо предъявил Бегонье Гомес, супруге председателя правительства, новое обвинение в незаконном присвоении программного обеспечения магистерской программы университетской кафедры, которой она руководила в Мадридском университете Комплутенсе", - пишет издание. По его информации, в этой связи Гомес вышла была вызвана для дачи показаний 18 ноября. Таким образом, испанский суд принял к рассмотрению иск против жены премьера, который был подан крайне правой организацией Hazte Oir. Ранее высший суд Мадрида отклонил иск, поданный Санчесом против судьи Пейнадо. Суд посчитал необоснованным иск, в котором премьер обвинил Пейнадо в судебном злоупотреблении. Жалоба Санчеса касалась решения суда взять у него показания в личной форме, а не в письменной, как того требовал председатель правительства. Суд Мадрида 7 октября отказался закрывать дело против Гомес, которую заподозрили в возможном использовании связей и коррупции. Однако все же было решено сузить дело и исключить из него один из расследуемых блоков. Ранее суд Мадрида вызвал для дачи показаний как супругу Санчеса, так и его самого. Разбирательство против Гомес было открыто после получения жалобы от организации Manos Limpias, которая, как оказалось, составила ее исходя из информации, опубликованной в СМИ. На фоне этого прокуратура Мадрида обжаловала принятую к рассмотрению жалобу и потребовала прекратить дело. Однако суд Испании отклонил эту апелляцию. В конце апреля премьер Санчес приостановил свою общественную деятельность, чтобы подумать, хочет ли он оставаться на своем посту, после того как мадридский суд начал расследование в отношении его жены. В своем обращении к испанцам премьер заявил, что коалиция правых и ультраправых намерена таким образом "дегуманизировать и делегитимизировать политического противника посредством жалоб, которые столь же скандальны, сколь и ложны". Однако после пятидневного периода размышлений Санчес заявил, что не покинет свой пост. Он признал, что "социальная мобилизация" его сторонников и поддержка возглавляемой им Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) повлияли на его решение. При этом премьер отметил, что "кампания по дискредитации" его и его супруги Бегоньи Гомес не прекратится.
https://ria.ru/20240429/sanches-1943015835.html
https://ria.ru/20240528/sanches-1948850854.html
https://ria.ru/20200107/1563168070.html
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в мире, мадрид, испания, педро санчес
В мире, Мадрид, Испания, Педро Санчес
Суд Мадрида обвинил жену премьера в новом преступлении

Суд Мадрида обвинил жену премьера в незаконном присвоении университетского ПО

© Depositphotos.com / SOMATUSCANIМадрид, Испания
Мадрид, Испания - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Depositphotos.com / SOMATUSCANI
Мадрид, Испания. Архивное фото
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МАДРИД, 29 окт - РИА Новости. Высший суд Мадрида обвинил супругу премьер-министра страны Педро Санчеса Бегонью Гомес в новом преступлении, тем самым расширив дело против нее, передает во вторник новостное агенство EFE.
"Судья Хуан Карлос Пейнадо предъявил Бегонье Гомес, супруге председателя правительства, новое обвинение в незаконном присвоении программного обеспечения магистерской программы университетской кафедры, которой она руководила в Мадридском университете Комплутенсе", - пишет издание.
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Премьер Испании Санчес заявил, что не покинет пост после скандала
29 апреля, 12:17
По его информации, в этой связи Гомес вышла была вызвана для дачи показаний 18 ноября. Таким образом, испанский суд принял к рассмотрению иск против жены премьера, который был подан крайне правой организацией Hazte Oir.
Ранее высший суд Мадрида отклонил иск, поданный Санчесом против судьи Пейнадо. Суд посчитал необоснованным иск, в котором премьер обвинил Пейнадо в судебном злоупотреблении. Жалоба Санчеса касалась решения суда взять у него показания в личной форме, а не в письменной, как того требовал председатель правительства.
Суд Мадрида 7 октября отказался закрывать дело против Гомес, которую заподозрили в возможном использовании связей и коррупции. Однако все же было решено сузить дело и исключить из него один из расследуемых блоков.
Ранее суд Мадрида вызвал для дачи показаний как супругу Санчеса, так и его самого. Разбирательство против Гомес было открыто после получения жалобы от организации Manos Limpias, которая, как оказалось, составила ее исходя из информации, опубликованной в СМИ. На фоне этого прокуратура Мадрида обжаловала принятую к рассмотрению жалобу и потребовала прекратить дело. Однако суд Испании отклонил эту апелляцию.
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В конце апреля премьер Санчес приостановил свою общественную деятельность, чтобы подумать, хочет ли он оставаться на своем посту, после того как мадридский суд начал расследование в отношении его жены. В своем обращении к испанцам премьер заявил, что коалиция правых и ультраправых намерена таким образом "дегуманизировать и делегитимизировать политического противника посредством жалоб, которые столь же скандальны, сколь и ложны".
Однако после пятидневного периода размышлений Санчес заявил, что не покинет свой пост. Он признал, что "социальная мобилизация" его сторонников и поддержка возглавляемой им Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) повлияли на его решение. При этом премьер отметил, что "кампания по дискредитации" его и его супруги Бегоньи Гомес не прекратится.
Педро Санчес, лидер Социалистической рабочей партии Испании - РИА Новости, 1920, 07.01.2020
Биография Педро Санчеса
7 января 2020, 17:39
 
В миреМадридИспанияПедро Санчес
 
 
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