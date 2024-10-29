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Экс-вокалист группы "Тараканы" Спирин* распространял материалы иноагентов - РИА Новости, 29.10.2024
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03:58 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/inoagent-1980614915.html
Экс-вокалист группы "Тараканы" Спирин* распространял материалы иноагентов
Экс-вокалист группы "Тараканы" Спирин* распространял материалы иноагентов - РИА Новости, 29.10.2024
Экс-вокалист группы "Тараканы" Спирин* распространял материалы иноагентов
Признанный в РФ иноагентом бывший вокалист группы "Тараканы" Дмитрий Спирин* распространял материалы других иностранных агентов, указано в официальных судебных... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T03:58
2024-10-29T03:58
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Признанный в РФ иноагентом бывший вокалист группы "Тараканы" Дмитрий Спирин* распространял материалы других иностранных агентов, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "За период с февраля по май 2024 года выявлены факты распространения Спириным* Д.А. сообщений и материалов", - сказано в документах. Из документов следует, что Спирин* распространил порядка двух десятков материалов, в том числе ряда СМИ, также признанных иностранными агентами, в том числе тех, чья деятельность признана нежелательной в РФ. Кроме того, были выявлены факты участия музыканта в создании сообщений и материалов для журналиста Дмитрия Низовцева* (также признан в РФ иноагентом и внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Также уточняется, что Спирин* участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и зарубежными СМИ. В июне этого года в соответствии с распоряжениями Минюста РФ Спирин* был внесен в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против СВО, распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России и ее армии.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20241027/poperechnyy-1980321720.html
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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Экс-вокалист группы "Тараканы" Спирин* распространял материалы иноагентов

Экс-вокалист группы "Тараканы" Спирин распространял материалы других иноагентов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЭкс-вокалист группы "Тараканы" Дмитрий "Сид" Спирин
Экс-вокалист группы Тараканы Дмитрий Сид Спирин - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Экс-вокалист группы "Тараканы" Дмитрий "Сид" Спирин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Признанный в РФ иноагентом бывший вокалист группы "Тараканы" Дмитрий Спирин* распространял материалы других иностранных агентов, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"За период с февраля по май 2024 года выявлены факты распространения Спириным* Д.А. сообщений и материалов", - сказано в документах.
Российский видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Стала известна еще одна причина внесения Поперечного* в список иноагентов
27 октября, 05:50
Из документов следует, что Спирин* распространил порядка двух десятков материалов, в том числе ряда СМИ, также признанных иностранными агентами, в том числе тех, чья деятельность признана нежелательной в РФ.
Кроме того, были выявлены факты участия музыканта в создании сообщений и материалов для журналиста Дмитрия Низовцева* (также признан в РФ иноагентом и внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).
Также уточняется, что Спирин* участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и зарубежными СМИ.
В июне этого года в соответствии с распоряжениями Минюста РФ Спирин* был внесен в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против СВО, распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России и ее армии.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Евгений Понасенков - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Понасенкову* отказали в рассмотрении жалобы об исключении его из иноагентов
19 октября, 04:46
 
РоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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