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Калужская область презентовала в Индонезии свой потенциал - РИА Новости, 29.10.2024
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
13:42 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/indonezija-1980687324.html
Калужская область презентовала в Индонезии свой потенциал
Калужская область презентовала в Индонезии свой потенциал - РИА Новости, 29.10.2024
Калужская область презентовала в Индонезии свой потенциал
Калужская область презентовала в Индонезии свой экономический, инвестиционный и туристический потенциал и намерена расширять со страной деловые связи, сообщил... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T13:42
2024-10-29T13:42
калужская область
индонезия
россия
владислав шапша
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КАЛУГА, 29 окт – РИА Новости. Калужская область презентовала в Индонезии свой экономический, инвестиционный и туристический потенциал и намерена расширять со страной деловые связи, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Губернатор сообщил в своем Telegram-канале, что находится с рабочей поездкой в Индонезии, отметив, что он там впервые. "Открываем новые возможности для международного сотрудничества. Пока с этой страной взаимосвязи у нашего региона минимальны. Но потенциал значительный", - подчеркнул Шапша. Он рассказал, что обсудил перспективы развития сотрудничества на рабочей встрече с послом РФ в Республике Индонезия Сергеем Толченовым. На встрече калужский губернатор рассказал о достижениях региона, в том числе в фармацевтической промышленности, молочном животноводстве, рассказал о возможностях в подготовке иностранных студентов. Особое внимание Шапша уделил теме создания в Калужской области Международного центра ядерного образования. По словам губернатора, он и делегация Калужской области встретились с представителями деловых кругов Индонезии. "Презентовали экономический, инвестиционный, туристический потенциал нашего региона. Интерес большой, отношение теплое, дружественное. Вопросов от потенциальных бизнес-партнеров много. Видим хорошие перспективы для кооперации, для увеличения двустороннего товарооборота", - подчеркнул Владислав Шапша. Он отметил, что перспективы есть и для развития экспорта калужских товаров в Индонезию – страна занимает четвертое место в мире по численности населения. "Уверен, сможем найти точки соприкосновения в поставке сельхозпродукции. В стране новая продовольственная программа", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20241028/park-1980493310.html
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индонезия, россия, владислав шапша
Калужская область, Индонезия, Россия, Владислав Шапша

Калужская область презентовала в Индонезии свой потенциал

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша
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КАЛУГА, 29 окт – РИА Новости. Калужская область презентовала в Индонезии свой экономический, инвестиционный и туристический потенциал и намерена расширять со страной деловые связи, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Губернатор сообщил в своем Telegram-канале, что находится с рабочей поездкой в Индонезии, отметив, что он там впервые.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
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"Открываем новые возможности для международного сотрудничества. Пока с этой страной взаимосвязи у нашего региона минимальны. Но потенциал значительный", - подчеркнул Шапша.
Он рассказал, что обсудил перспективы развития сотрудничества на рабочей встрече с послом РФ в Республике Индонезия Сергеем Толченовым. На встрече калужский губернатор рассказал о достижениях региона, в том числе в фармацевтической промышленности, молочном животноводстве, рассказал о возможностях в подготовке иностранных студентов. Особое внимание Шапша уделил теме создания в Калужской области Международного центра ядерного образования.
По словам губернатора, он и делегация Калужской области встретились с представителями деловых кругов Индонезии.
"Презентовали экономический, инвестиционный, туристический потенциал нашего региона. Интерес большой, отношение теплое, дружественное. Вопросов от потенциальных бизнес-партнеров много. Видим хорошие перспективы для кооперации, для увеличения двустороннего товарооборота", - подчеркнул Владислав Шапша.
Он отметил, что перспективы есть и для развития экспорта калужских товаров в Индонезию – страна занимает четвертое место в мире по численности населения.
"Уверен, сможем найти точки соприкосновения в поставке сельхозпродукции. В стране новая продовольственная программа", - отметил губернатор.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в КНР Игорем Моргуловым - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Калужская область намерена расширять деловое сотрудничество с КНР
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Калужская областьИндонезияРоссияВладислав Шапша
 
 
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