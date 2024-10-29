https://ria.ru/20241029/indonezija-1980687324.html

Калужская область презентовала в Индонезии свой потенциал

Калужская область презентовала в Индонезии свой потенциал - РИА Новости, 29.10.2024

Калужская область презентовала в Индонезии свой потенциал

Калужская область презентовала в Индонезии свой экономический, инвестиционный и туристический потенциал и намерена расширять со страной деловые связи, сообщил... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T13:42

2024-10-29T13:42

2024-10-29T13:42

калужская область

индонезия

россия

владислав шапша

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КАЛУГА, 29 окт – РИА Новости. Калужская область презентовала в Индонезии свой экономический, инвестиционный и туристический потенциал и намерена расширять со страной деловые связи, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Губернатор сообщил в своем Telegram-канале, что находится с рабочей поездкой в Индонезии, отметив, что он там впервые. "Открываем новые возможности для международного сотрудничества. Пока с этой страной взаимосвязи у нашего региона минимальны. Но потенциал значительный", - подчеркнул Шапша. Он рассказал, что обсудил перспективы развития сотрудничества на рабочей встрече с послом РФ в Республике Индонезия Сергеем Толченовым. На встрече калужский губернатор рассказал о достижениях региона, в том числе в фармацевтической промышленности, молочном животноводстве, рассказал о возможностях в подготовке иностранных студентов. Особое внимание Шапша уделил теме создания в Калужской области Международного центра ядерного образования. По словам губернатора, он и делегация Калужской области встретились с представителями деловых кругов Индонезии. "Презентовали экономический, инвестиционный, туристический потенциал нашего региона. Интерес большой, отношение теплое, дружественное. Вопросов от потенциальных бизнес-партнеров много. Видим хорошие перспективы для кооперации, для увеличения двустороннего товарооборота", - подчеркнул Владислав Шапша. Он отметил, что перспективы есть и для развития экспорта калужских товаров в Индонезию – страна занимает четвертое место в мире по численности населения. "Уверен, сможем найти точки соприкосновения в поставке сельхозпродукции. В стране новая продовольственная программа", - отметил губернатор.

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https://ria.ru/20241028/sotrudnichestvo-1980472896.html

индонезия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

индонезия, россия, владислав шапша