В Херсоне пропал свет
"Страна.ua": часть подконтрольного ВСУ Херсона осталась без света после взрывов
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Некоторые районы подконтрольного ВСУ города Херсон после взрывов остались без света, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Ранее во вторник оно сообщило о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне.
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"В некоторых районах Херсона после взрывов исчез свет", - говорится в Telegram-канале издания.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть правобережья Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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