https://ria.ru/20241029/herson-1980803954.html

В Херсоне пропал свет

В Херсоне пропал свет - РИА Новости, 29.10.2024

В Херсоне пропал свет

Некоторые районы подконтрольного ВСУ города Херсон после взрывов остались без света, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T22:41

2024-10-29T22:41

2024-10-29T22:41

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Некоторые районы подконтрольного ВСУ города Херсон после взрывов остались без света, сообщило украинское издание "Страна.ua". Ранее во вторник оно сообщило о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне. "В некоторых районах Херсона после взрывов исчез свет", - говорится в Telegram-канале издания. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть правобережья Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, херсон, херсонская область , дмитрий песков, вооруженные силы украины