https://ria.ru/20241029/herson-1980642531.html

В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 29.10.2024

В Херсоне прогремели взрывы

Взрывы прогремели во вторник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T10:31

2024-10-29T10:31

2024-10-29T10:31

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Херсоне прогремели взрывы", - говорится в сообщении "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлена. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20241029/kiev-1980619829.html

https://ria.ru/20241028/kherson-1980568324.html

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Дарья Буймова

в мире, херсон, херсонская область , россия, вооруженные силы украины