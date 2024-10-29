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В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 29.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:31 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/herson-1980642531.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 29.10.2024
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели во вторник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T10:31
2024-10-29T10:31
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Херсоне прогремели взрывы", - говорится в сообщении "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлена. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20241029/kiev-1980619829.html
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херсон
херсонская область
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в мире, херсон, херсонская область , россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины
В Херсоне прогремели взрывы

"Общественное": в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на Украине
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
"В Херсоне прогремели взрывы", - говорится в сообщении "Общественного".
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
Вчера, 05:32
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлена.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Набережная реки Днепр в Херсоне - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
В Херсоне прогремели взрывы
28 октября, 19:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонХерсонская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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