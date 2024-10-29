https://ria.ru/20241029/herson-1980642531.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 29.10.2024
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели во вторник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T10:31
2024-10-29T10:31
2024-10-29T10:31
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Херсоне прогремели взрывы", - говорится в сообщении "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлена. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Херсоне прогремели взрывы
"Общественное": в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы