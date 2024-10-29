https://ria.ru/20241029/gudermes-1980709966.html

Появились кадры с места атаки беспилотников в Гудермесе

Появились кадры с места атаки беспилотников в Гудермесе - РИА Новости, 29.10.2024

Появились кадры с места атаки беспилотников в Гудермесе

РИА Новости показало кадры с места атаки беспилотников на территории Российского университета спецназа в чеченском Гудермесе. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T14:59

2024-10-29T14:59

2024-10-29T14:59

происшествия

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

гудермес

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980709101_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_616a68389b5f33de6d72c75b8157aabb.jpg

ГУДЕРМЕС (Чечня), 29 окт - РИА Новости. РИА Новости показало кадры с места атаки беспилотников на территории Российского университета спецназа в чеченском Гудермесе. Ранее во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа в Гудермесе загорелась после беспилотной атаки. Жертв и пострадавших нет. Как передает корреспондент РИА Новости, кровля здания получила повреждения в результате пожара, возгорание полностью потушено. На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб.

https://ria.ru/20241029/kadyrov-1980688112.html

гудермес

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места атаки беспилотников в чеченском Гудермесе РИА Новости показывает кадры с места атаки беспилотников на территории Российского университета спецназа в чеченском Гудермесе. Как передает корреспондент агентства, кровля здания получила небольшие повреждения в результате пожара, возгорание полностью потушено. На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб. 2024-10-29T14:59 true PT0M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), гудермес