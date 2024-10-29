https://ria.ru/20241029/gudermes-1980709966.html
Появились кадры с места атаки беспилотников в Гудермесе
Появились кадры с места атаки беспилотников в Гудермесе - РИА Новости, 29.10.2024
Появились кадры с места атаки беспилотников в Гудермесе
РИА Новости показало кадры с места атаки беспилотников на территории Российского университета спецназа в чеченском Гудермесе. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T14:59
2024-10-29T14:59
2024-10-29T14:59
происшествия
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
гудермес
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ГУДЕРМЕС (Чечня), 29 окт - РИА Новости. РИА Новости показало кадры с места атаки беспилотников на территории Российского университета спецназа в чеченском Гудермесе. Ранее во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа в Гудермесе загорелась после беспилотной атаки. Жертв и пострадавших нет. Как передает корреспондент РИА Новости, кровля здания получила повреждения в результате пожара, возгорание полностью потушено. На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб.
https://ria.ru/20241029/kadyrov-1980688112.html
гудермес
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РИА Новости
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Кадры с места атаки беспилотников в чеченском Гудермесе
РИА Новости показывает кадры с места атаки беспилотников на территории Российского университета спецназа в чеченском Гудермесе.
Как передает корреспондент агентства, кровля здания получила небольшие повреждения в результате пожара, возгорание полностью потушено.
На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб.
2024-10-29T14:59
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PT0M04S
РИА Новости
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происшествия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), гудермес
Происшествия, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Гудермес
Появились кадры с места атаки беспилотников в Гудермесе
Появились кадры с места атаки беспилотников на университет спецназа в Гудермесе