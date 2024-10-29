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Во время митинга в Тбилиси пострадал корреспондент РИА Новости - РИА Новости, 29.10.2024
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20:55 29.10.2024 (обновлено: 22:09 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/gruziya-1980795434.html
Во время митинга в Тбилиси пострадал корреспондент РИА Новости
Во время митинга в Тбилиси пострадал корреспондент РИА Новости - РИА Новости, 29.10.2024
Во время митинга в Тбилиси пострадал корреспондент РИА Новости
Корреспондент РИА Новости пострадал при преследовании его протестующими сторонниками грузинской оппозиции у парламента страны. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T20:55
2024-10-29T22:09
в мире
тбилиси
парламентские выборы в грузии — 2024
грузия
риа новости
россия
саломе зурабишвили
обсе
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ТБИЛИСИ, 29 окт — РИА Новости. Корреспондент РИА Новости пострадал при преследовании его протестующими сторонниками грузинской оппозиции у парламента страны.По словам журналиста, провокаторы, которые были на митинге, возмутились, услышав русскую речь. Несмотря на то что репортер игнорировал их, собралась толпа.Протестующие скандировали антироссийские лозунги и, преследуя журналиста, несли над его головой мегафон с громкой сиреной."Дойдя до позиций правоохранителей, я получил звуковой удар", — добавил он.Окруженный толпой корреспондент РИА Новости упал на землю, после чего в ситуацию вмешались грузинские правоохранители. Под полицейской охраной журналист сел в такси и покинул место проведения митинга.Сегодня демонстранты, подавляющее большинство которых составляет молодежь, выступили маршем к зданию парламента, где накануне прошел крупный оппозиционный митинг против результатов прошедших в стране парламентских выборов.Голосование прошло в стране 26 октября. По данным ЦИК после подсчета всех бюллетеней, победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов. Также в парламент проходят четыре оппозиционные партии, в сумме они получили 37,78%.Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК, все четыре партии отказались от полученных депутатских мандатов. Руководители оппозиции потребовали нового голосования под "международным администрированием".При этом спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, хотя и заявил о нескольких зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Зурабишвили назвала выборы тотально сфальсифицированными и призвала к протестам. Кроме того, выступая на митинге против итогов голосования, она заявила, что сегодня общалась с представителями Запада, которые пообещали ей не признавать прошедшие выборы.В свою очередь, спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили назвал действия Зурабишвили и оппозиции подготовкой к государственному перевороту.
https://ria.ru/20241029/tbilisi-1980792369.html
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Преследование корреспондента РИА Новости участниками митинга оппозиции в Тбилиси
Корреспондент РИА Новости пострадал в ходе преследования его участниками митинга оппозиции в Тбилиси, сейчас он в безопасности. Протестующие включили над его ухом громкоговоритель на высоких частотах. Корреспондент упал от звукового удара, после этого полицейские поймали такси и отправили его в отель.
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в мире, тбилиси, парламентские выборы в грузии — 2024, грузия, риа новости, россия, саломе зурабишвили, обсе
В мире, Тбилиси, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Грузия, РИА Новости, Россия, Саломе Зурабишвили, ОБСЕ
Во время митинга в Тбилиси пострадал корреспондент РИА Новости

Корреспондент РИА Новости пострадал на митинге оппозиции в Тбилиси

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ТБИЛИСИ, 29 окт — РИА Новости. Корреспондент РИА Новости пострадал при преследовании его протестующими сторонниками грузинской оппозиции у парламента страны.
По словам журналиста, провокаторы, которые были на митинге, возмутились, услышав русскую речь. Несмотря на то что репортер игнорировал их, собралась толпа.
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Колонна протестующих в Тбилиси дошла до здания парламента
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Протестующие скандировали антироссийские лозунги и, преследуя журналиста, несли над его головой мегафон с громкой сиреной.
"Дойдя до позиций правоохранителей, я получил звуковой удар", — добавил он.
Окруженный толпой корреспондент РИА Новости упал на землю, после чего в ситуацию вмешались грузинские правоохранители. Под полицейской охраной журналист сел в такси и покинул место проведения митинга.
Сегодня демонстранты, подавляющее большинство которых составляет молодежь, выступили маршем к зданию парламента, где накануне прошел крупный оппозиционный митинг против результатов прошедших в стране парламентских выборов.
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Голосование прошло в стране 26 октября. По данным ЦИК после подсчета всех бюллетеней, победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов. Также в парламент проходят четыре оппозиционные партии, в сумме они получили 37,78%.
Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК, все четыре партии отказались от полученных депутатских мандатов. Руководители оппозиции потребовали нового голосования под "международным администрированием".
При этом спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, хотя и заявил о нескольких зафиксированных наблюдателями нарушений.
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Президент Грузии Зурабишвили назвала выборы тотально сфальсифицированными и призвала к протестам. Кроме того, выступая на митинге против итогов голосования, она заявила, что сегодня общалась с представителями Запада, которые пообещали ей не признавать прошедшие выборы.

Зурабишвили, начавшая свою политическую карьеру в Грузии с поста посла Франции в этой закавказской республике, поддерживает проевропейскую оппозицию, хотя по конституции президент должен быть беспартийным. Она отказалась признать итоги прошедших выборов и стала инициатором объединения крупных оппозиционных партий.

В свою очередь, спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили назвал действия Зурабишвили и оппозиции подготовкой к государственному перевороту.
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В миреТбилисиПарламентские выборы в Грузии — 2024ГрузияРИА НовостиРоссияСаломе ЗурабишвилиОБСЕ
 
 
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