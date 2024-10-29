Орбан поздравил власти Грузии с победой на выборах
Орбан поздравил власти Грузии с тем, что страну не превратили во вторую Украину
© AP Photo / Georgian Prime Minister Press OfficeИраклий Кобахидзе и Виктор Орбан во время встречи в Тбилиси
© AP Photo / Georgian Prime Minister Press Office
Ираклий Кобахидзе и Виктор Орбан во время встречи в Тбилиси
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил премьера Грузии Ираклия Кобахидзе с победой правящей партии "Грузинская мечта" на свободных выборах и с тем, что грузинские власти не допустили превращения своей страны во "вторую Украину".
"Поздравляю вас с тем, что... вы не позволили сделать свою страну второй Украиной, очень ценим усилия премьер-министра", - сказал также Орбан.
Венгерский премьер 28-29 октября посещает Грузию по приглашению грузинского коллеги. Ранее Орбан еще до объявления первых итогов выборов в парламент Грузии поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с "ошеломляющей" победой, что вызвало критику в ЕС.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Митинг оппозиции состоялся в понедельник вечером перед парламентом страны.
Швеция приостановит сотрудничество с Грузией
Вчера, 13:46