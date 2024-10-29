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Орбан поздравил власти Грузии с победой на выборах - РИА Новости, 29.10.2024
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14:04 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/gruziya-1980694011.html
Орбан поздравил власти Грузии с победой на выборах
Орбан поздравил власти Грузии с победой на выборах - РИА Новости, 29.10.2024
Орбан поздравил власти Грузии с победой на выборах
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил премьера Грузии Ираклия Кобахидзе с победой правящей партии "Грузинская мечта" на свободных выборах и с тем, что... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T14:04
2024-10-29T14:04
в мире
грузия
венгрия
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виктор орбан
ираклий кобахидзе
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил премьера Грузии Ираклия Кобахидзе с победой правящей партии "Грузинская мечта" на свободных выборах и с тем, что грузинские власти не допустили превращения своей страны во "вторую Украину". На пресс-брифинге с грузинским коллегой Орбан поздравил того с победой правящей партии на парламентских выборах, назвав их свободными и демократическими, несмотря на попытки в ЕС поставить это под сомнение. "Поздравляю вас с тем, что... вы не позволили сделать свою страну второй Украиной, очень ценим усилия премьер-министра", - сказал также Орбан. Венгерский премьер 28-29 октября посещает Грузию по приглашению грузинского коллеги. Ранее Орбан еще до объявления первых итогов выборов в парламент Грузии поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с "ошеломляющей" победой, что вызвало критику в ЕС. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Митинг оппозиции состоялся в понедельник вечером перед парламентом страны.
https://ria.ru/20241029/peskov-1980673369.html
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в мире, грузия, венгрия, украина, виктор орбан, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, евросоюз, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Ираклий Кобахидзе, Саломе Зурабишвили, Евросоюз, ОБСЕ, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Орбан поздравил власти Грузии с победой на выборах

Орбан поздравил власти Грузии с тем, что страну не превратили во вторую Украину

© AP Photo / Georgian Prime Minister Press OfficeИраклий Кобахидзе и Виктор Орбан во время встречи в Тбилиси
Ираклий Кобахидзе и Виктор Орбан во время встречи в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Georgian Prime Minister Press Office
Ираклий Кобахидзе и Виктор Орбан во время встречи в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил премьера Грузии Ираклия Кобахидзе с победой правящей партии "Грузинская мечта" на свободных выборах и с тем, что грузинские власти не допустили превращения своей страны во "вторую Украину".
На пресс-брифинге с грузинским коллегой Орбан поздравил того с победой правящей партии на парламентских выборах, назвав их свободными и демократическими, несмотря на попытки в ЕС поставить это под сомнение.
Женщина голосует на избирательном участке во время парламентских выборов в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
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"Поздравляю вас с тем, что... вы не позволили сделать свою страну второй Украиной, очень ценим усилия премьер-министра", - сказал также Орбан.
Венгерский премьер 28-29 октября посещает Грузию по приглашению грузинского коллеги. Ранее Орбан еще до объявления первых итогов выборов в парламент Грузии поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с "ошеломляющей" победой, что вызвало критику в ЕС.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Митинг оппозиции состоялся в понедельник вечером перед парламентом страны.
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В миреГрузияВенгрияУкраинаВиктор ОрбанИраклий КобахидзеСаломе ЗурабишвилиЕвросоюзОБСЕПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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