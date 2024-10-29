https://ria.ru/20241029/gruziya-1980684084.html

Во Франции заявили о попытках Запада устроить цветную революцию в Грузии

Во Франции заявили о попытках Запада устроить цветную революцию в Грузии - РИА Новости, 29.10.2024

Во Франции заявили о попытках Запада устроить цветную революцию в Грузии

Евросоюз и США недовольны итогами парламентских выборов в Грузии и пытаются организовать цветную революцию, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T13:23

2024-10-29T13:23

2024-10-29T13:39

в мире

грузия

сша

саломе зурабишвили

флориан филиппо

евросоюз

нато

парламентские выборы в грузии — 2024

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ПАРИЖ, 29 окт – РИА Новости. Евросоюз и США недовольны итогами парламентских выборов в Грузии и пытаются организовать цветную революцию, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. "Партии, выступающие против ЕС и НАТО, одержали существенную победу на парламентских выборах в Грузии, и, конечно же, это не нравится безумно разъяренным Вашингтону и Брюсселю, которые оспаривают итоги и пытаются организовать цветную революцию со штампом ЦРУ", - написал политик на своей странице. По словам Филиппо, это происходит при пособничестве президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая "призывает к манифестациям, чтобы дать ход революции, организованной ЦРУ". Лидер "Патриотов" заявил, что, несмотря на все попытки, "глубинное государство" теряет хватку и что народ сильнее. Политик также призвал Францию к выходу из ЕС и НАТО. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг заявления Зурабишвили о том, что РФ якобы вмешивалась в грузинские выборы. Он заявил, что Москва не лезет во внутренние дела Грузии и не собирается в них лезть. Песков также подчеркнул важность того, чтобы третьи страны не вмешивались в итоги голосования, поскольку это выбор грузинского народа. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, хотя по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.

https://ria.ru/20241029/peskov-1980670789.html

https://ria.ru/20241029/gruziya-1980649719.html

https://ria.ru/20241028/gruziya-1980577552.html

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в мире, грузия, сша, саломе зурабишвили, флориан филиппо, евросоюз, нато, парламентские выборы в грузии — 2024