Во Франции заявили о попытках Запада устроить цветную революцию в Грузии
Филиппо: Евросоюз и США хотят устроить цветную революцию в Грузии
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАкция протеста грузинской оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси
Акция протеста грузинской оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 29 окт – РИА Новости. Евросоюз и США недовольны итогами парламентских выборов в Грузии и пытаются организовать цветную революцию, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Партии, выступающие против ЕС и НАТО, одержали существенную победу на парламентских выборах в Грузии, и, конечно же, это не нравится безумно разъяренным Вашингтону и Брюсселю, которые оспаривают итоги и пытаются организовать цветную революцию со штампом ЦРУ", - написал политик на своей странице.
По словам Филиппо, это происходит при пособничестве президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая "призывает к манифестациям, чтобы дать ход революции, организованной ЦРУ".
Лидер "Патриотов" заявил, что, несмотря на все попытки, "глубинное государство" теряет хватку и что народ сильнее. Политик также призвал Францию к выходу из ЕС и НАТО.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг заявления Зурабишвили о том, что РФ якобы вмешивалась в грузинские выборы. Он заявил, что Москва не лезет во внутренние дела Грузии и не собирается в них лезть. Песков также подчеркнул важность того, чтобы третьи страны не вмешивались в итоги голосования, поскольку это выбор грузинского народа.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, хотя по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.