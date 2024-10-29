Рейтинг@Mail.ru
Сийярто объяснил, почему в ЕС недовольны итогами выборов в Грузии - РИА Новости, 29.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:01 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/gruziya-1980649719.html
Сийярто объяснил, почему в ЕС недовольны итогами выборов в Грузии
Сийярто объяснил, почему в ЕС недовольны итогами выборов в Грузии - РИА Новости, 29.10.2024
Сийярто объяснил, почему в ЕС недовольны итогами выборов в Грузии
Министры стран ЕС, критикующие результаты выборов в Грузии, не могут переварить, что демократия - это воля народа, поскольку для них демократия бывает только в... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T11:01
2024-10-29T11:01
в мире
грузия
венгрия
европа
петер сийярто
саломе зурабишвили
евросоюз
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962946822_0:91:1281:811_1920x0_80_0_0_9bfe4d75dd3e8ae5180e03868b86d65e.jpg
БУДАПЕШТ, 29 окт - РИА Новости. Министры стран ЕС, критикующие результаты выборов в Грузии, не могут переварить, что демократия - это воля народа, поскольку для них демократия бывает только в тех странах, где побеждают либералы, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Ранее министры от стран ЕС по делам Европы, в том числе ФРГ, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии заявили, что обеспокоены ситуацией в Грузии из-за якобы выявленных нарушений в ходе выборов. "Тринадцать министров иностранных дел Европы до сих пор не могут переварить тот факт, что демократия — это воля народа, не способны переварить, что грузинское правительство назначается не из Брюсселя, а избирается самим грузинским народом", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.По его словам, "13 министров иностранных дел вновь доказали, что согласно либеральному мейнстриму, демократия в стране существует только тогда, когда на выборах побеждает либеральная партия". Сийярто отметил, что правительство Венгрии сталкивается с нападками, которые следуют за такими обвинениями, уже 14 лет, но задачей считает "по-прежнему не соответствие ожиданиям Брюсселя, а исполнение волю народа". "То же самое и с грузинским правительством, с которым мы будем очень тесно сотрудничать в будущем для развития наших отношений и ускорения евроинтеграции. Собака лает, караван идет!" - добавил он. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20241027/mid-1980313418.html
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html
https://ria.ru/20241028/ssha-1980497819.html
грузия
венгрия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962946822_38:0:1241:902_1920x0_80_0_0_2657c104f60d158eebd311b9e24ea465.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, венгрия, европа, петер сийярто, саломе зурабишвили, евросоюз, обсе
В мире, Грузия, Венгрия, Европа, Петер Сийярто, Саломе Зурабишвили, Евросоюз, ОБСЕ
Сийярто объяснил, почему в ЕС недовольны итогами выборов в Грузии

Сийярто: для ЕС демократия бывает только в тех странах, где побеждают либералы

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкТбилиси
Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Sputnik / Стрингер
Перейти в медиабанк
Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 29 окт - РИА Новости. Министры стран ЕС, критикующие результаты выборов в Грузии, не могут переварить, что демократия - это воля народа, поскольку для них демократия бывает только в тех странах, где побеждают либералы, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Ранее министры от стран ЕС по делам Европы, в том числе ФРГ, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии заявили, что обеспокоены ситуацией в Грузии из-за якобы выявленных нарушений в ходе выборов.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Глава МИД Венгрии прокомментировал парламентские выборы в Грузии
27 октября, 01:18
"Тринадцать министров иностранных дел Европы до сих пор не могут переварить тот факт, что демократия — это воля народа, не способны переварить, что грузинское правительство назначается не из Брюсселя, а избирается самим грузинским народом", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
По его словам, "13 министров иностранных дел вновь доказали, что согласно либеральному мейнстриму, демократия в стране существует только тогда, когда на выборах побеждает либеральная партия".
Сийярто отметил, что правительство Венгрии сталкивается с нападками, которые следуют за такими обвинениями, уже 14 лет, но задачей считает "по-прежнему не соответствие ожиданиям Брюсселя, а исполнение волю народа".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Лишь бы не было войны: соседи России удивили всех
28 октября, 08:00
"То же самое и с грузинским правительством, с которым мы будем очень тесно сотрудничать в будущем для развития наших отношений и ускорения евроинтеграции. Собака лает, караван идет!" - добавил он.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Митинг оппозиции в преддверии парламентских выборов в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
"Когда выгодно". Политолог объяснил реакцию США на выборы в Грузии
28 октября, 13:46
 
В миреГрузияВенгрияЕвропаПетер СийяртоСаломе ЗурабишвилиЕвросоюзОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала