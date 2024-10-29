Сийярто объяснил, почему в ЕС недовольны итогами выборов в Грузии
Сийярто: для ЕС демократия бывает только в тех странах, где побеждают либералы
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Тбилиси. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 29 окт - РИА Новости. Министры стран ЕС, критикующие результаты выборов в Грузии, не могут переварить, что демократия - это воля народа, поскольку для них демократия бывает только в тех странах, где побеждают либералы, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
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"Тринадцать министров иностранных дел Европы до сих пор не могут переварить тот факт, что демократия — это воля народа, не способны переварить, что грузинское правительство назначается не из Брюсселя, а избирается самим грузинским народом", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
По его словам, "13 министров иностранных дел вновь доказали, что согласно либеральному мейнстриму, демократия в стране существует только тогда, когда на выборах побеждает либеральная партия".
Сийярто отметил, что правительство Венгрии сталкивается с нападками, которые следуют за такими обвинениями, уже 14 лет, но задачей считает "по-прежнему не соответствие ожиданиям Брюсселя, а исполнение волю народа".
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"То же самое и с грузинским правительством, с которым мы будем очень тесно сотрудничать в будущем для развития наших отношений и ускорения евроинтеграции. Собака лает, караван идет!" - добавил он.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
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