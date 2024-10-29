https://ria.ru/20241029/gruziya-1980649719.html

Сийярто объяснил, почему в ЕС недовольны итогами выборов в Грузии

Сийярто объяснил, почему в ЕС недовольны итогами выборов в Грузии - РИА Новости, 29.10.2024

Сийярто объяснил, почему в ЕС недовольны итогами выборов в Грузии

Министры стран ЕС, критикующие результаты выборов в Грузии, не могут переварить, что демократия - это воля народа, поскольку для них демократия бывает только в... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T11:01

2024-10-29T11:01

2024-10-29T11:01

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БУДАПЕШТ, 29 окт - РИА Новости. Министры стран ЕС, критикующие результаты выборов в Грузии, не могут переварить, что демократия - это воля народа, поскольку для них демократия бывает только в тех странах, где побеждают либералы, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Ранее министры от стран ЕС по делам Европы, в том числе ФРГ, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии заявили, что обеспокоены ситуацией в Грузии из-за якобы выявленных нарушений в ходе выборов. "Тринадцать министров иностранных дел Европы до сих пор не могут переварить тот факт, что демократия — это воля народа, не способны переварить, что грузинское правительство назначается не из Брюсселя, а избирается самим грузинским народом", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.По его словам, "13 министров иностранных дел вновь доказали, что согласно либеральному мейнстриму, демократия в стране существует только тогда, когда на выборах побеждает либеральная партия". Сийярто отметил, что правительство Венгрии сталкивается с нападками, которые следуют за такими обвинениями, уже 14 лет, но задачей считает "по-прежнему не соответствие ожиданиям Брюсселя, а исполнение волю народа". "То же самое и с грузинским правительством, с которым мы будем очень тесно сотрудничать в будущем для развития наших отношений и ускорения евроинтеграции. Собака лает, караван идет!" - добавил он. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20241027/mid-1980313418.html

https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html

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грузия

венгрия

европа

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в мире, грузия, венгрия, европа, петер сийярто, саломе зурабишвили, евросоюз, обсе