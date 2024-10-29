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Сийярто прокомментировал решение заморозить движение Грузии в ЕС
Сийярто прокомментировал решение заморозить движение Грузии в ЕС - РИА Новости, 29.10.2024
Сийярто прокомментировал решение заморозить движение Грузии в ЕС
Решение заморозить движение Грузии в Евросоюз чисто политическое, брюссельцы хотят видеть в Тбилиси другое правительство, заявил глава МИД Венгрии Петер... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T11:00
2024-10-29T11:00
2024-10-29T11:04
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ТБИЛИСИ, 29 окт - РИА Новости. Решение заморозить движение Грузии в Евросоюз чисто политическое, брюссельцы хотят видеть в Тбилиси другое правительство, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Очень жаль (о заморозке - ред.). Это чисто политическое решение. Поскольку брюссельцы хотят здесь другое правительство. Это факт", - сказал Сийярто журналистам на полях грузинско-венгерской правительственной встречи в Тбилиси. Ещё в середине октября лидеры Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе заявили, что действия правительства Грузии противоречат европейским ценностям, поэтому процесс вступления этой страны в союз де-факто остановлен.
https://ria.ru/20241028/tbilisi-1980593372.html
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в мире, грузия, тбилиси, венгрия, петер сийярто, евросоюз
В мире, Грузия, Тбилиси, Венгрия, Петер Сийярто, Евросоюз
Сийярто прокомментировал решение заморозить движение Грузии в ЕС
Сийярто: брюссельцы хотят видеть в Тбилиси другое правительство