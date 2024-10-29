https://ria.ru/20241029/gosduma-1980707167.html

Госдума приняла в I чтении проект о мобильной связи вдоль автодорог

Госдума приняла в I чтении проект о мобильной связи вдоль автодорог - РИА Новости, 29.10.2024

Госдума приняла в I чтении проект о мобильной связи вдоль автодорог

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, направленный на обеспечение качественной мобильной связью и интернетом участков вдоль... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T14:49

2024-10-29T14:49

2024-10-29T14:49

общество

александр хинштейн

госдума рф

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, направленный на обеспечение качественной мобильной связью и интернетом участков вдоль автодорог. Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн отмечал, что, что сегодняшние положения законов "О связи" и "Об автодорогах" требуют ряда уточнений, которые позволят ускорить покрытие мобильными сетями дорожной сети, оптимизировав взаимодействие операторов связи и владельцев дорог. По его словам, сейчас федеральные автодороги покрыты сетями GSM почти на 90%, сетями LTE - от 54% до 75%, а региональные дороги – сетями связи различных поколений на уровне 20-40%. Законопроект предлагает закрепить в законе "Об автодорогах", что сооружения связи, при учете допустимых габаритов, могут размещаться в границах полос отвода автомобильных дорог. Также предлагается установить в законе "О связи", что строительство, эксплуатация, капремонт, а также перенос линий связи и сооружений связи в границах полос отвода автомобильных дорог осуществляется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об автомобильных дорогах. Проектом предполагается установить для автодорожной сферы общий принцип работы с операторами связи при переносе линий связи, убрав возможность, когда владелец автодороги, для строительства которой нужно перенести линии, не только переносит объекты связи, но и требует с оператора за это деньги.

https://ria.ru/20240905/bilayn-1970894222.html

https://ria.ru/20241008/glonass-1976870430.html

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общество, александр хинштейн, госдума рф