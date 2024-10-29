https://ria.ru/20241029/gorlovka-1980774468.html

Украинские войска атаковали автобус в Горловке

Украинские войска атаковали автобус в Горловке - РИА Новости, 29.10.2024

Украинские войска атаковали автобус в Горловке

Украинские войска атаковали автобус в жилом массиве "Комсомолец" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T18:31

2024-10-29T18:31

2024-10-29T18:38

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска атаковали автобус в жилом массиве "Комсомолец" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "ВФУ вновь атаковали автобус маршрута №2 в жилом массиве "Комсомолец" около Сберкассы", - написал Приходько в своём Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) также сообщило, что в 14.45 (совпадает с мск) ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитский район Горловки. В 15.20 ВСУ сбросили два снаряда калибра 155 миллиметров на Петровский район Донецка. В 16.40 ВСУ сбросили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров на Никитский район Горловки. "Атака ударным БпЛА со стороны ВФУ: 17.20 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе...17.25- населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА...17.35 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241028/vsu-1980497210.html

https://ria.ru/20241028/vsu-1980416340.html

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, сцкк, стирол, россия