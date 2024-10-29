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Украинские войска атаковали автобус в Горловке - РИА Новости, 29.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:31 29.10.2024 (обновлено: 18:38 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/gorlovka-1980774468.html
Украинские войска атаковали автобус в Горловке
Украинские войска атаковали автобус в Горловке - РИА Новости, 29.10.2024
Украинские войска атаковали автобус в Горловке
Украинские войска атаковали автобус в жилом массиве "Комсомолец" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T18:31
2024-10-29T18:38
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
вооруженные силы украины
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска атаковали автобус в жилом массиве "Комсомолец" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "ВФУ вновь атаковали автобус маршрута №2 в жилом массиве "Комсомолец" около Сберкассы", - написал Приходько в своём Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) также сообщило, что в 14.45 (совпадает с мск) ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитский район Горловки. В 15.20 ВСУ сбросили два снаряда калибра 155 миллиметров на Петровский район Донецка. В 16.40 ВСУ сбросили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров на Никитский район Горловки. "Атака ударным БпЛА со стороны ВФУ: 17.20 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе...17.25- населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА...17.35 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241028/vsu-1980497210.html
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, сцкк, стирол, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Стирол, Россия
Украинские войска атаковали автобус в Горловке

Мэр Приходько сообщил об украинской атаке на автобус в Горловке в ДНР

© Фото : Приходько РИК / TelegramПоврежденный в результате атаки БПЛА ВСУ автобус в Горловке, ДНР
Поврежденный в результате атаки БПЛА ВСУ автобус в Горловке, ДНР - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : Приходько РИК / Telegram
Поврежденный в результате атаки БПЛА ВСУ автобус в Горловке, ДНР
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские войска атаковали автобус в жилом массиве "Комсомолец" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.
"ВФУ вновь атаковали автобус маршрута №2 в жилом массиве "Комсомолец" около Сберкассы", - написал Приходько в своём Telegram-канале.
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Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) также сообщило, что в 14.45 (совпадает с мск) ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитский район Горловки. В 15.20 ВСУ сбросили два снаряда калибра 155 миллиметров на Петровский район Донецка. В 16.40 ВСУ сбросили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров на Никитский район Горловки.
"Атака ударным БпЛА со стороны ВФУ: 17.20 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе...17.25- населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА...17.35 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСЦККСтиролРоссия
 
 
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