https://ria.ru/20241029/gorlovka-1980728308.html

В Горловке при атаке беспилотника пострадал мирный житель

В Горловке при атаке беспилотника пострадал мирный житель - РИА Новости, 29.10.2024

В Горловке при атаке беспилотника пострадал мирный житель

Мирный житель ранен в Горловке в ДНР во вторник в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника на остановку общественного... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T15:57

2024-10-29T15:57

2024-10-29T15:57

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Мирный житель ранен в Горловке в ДНР во вторник в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника на остановку общественного транспорта, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Вследствие сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ на остановке общественного транспорта на площади Чеверды в жилом массиве "Комсомолец" ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240511/gorlovka-1945260506.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, происшествия