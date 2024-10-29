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В Горловке при атаке беспилотника пострадал мирный житель - РИА Новости, 29.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:57 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/gorlovka-1980728308.html
В Горловке при атаке беспилотника пострадал мирный житель
В Горловке при атаке беспилотника пострадал мирный житель - РИА Новости, 29.10.2024
В Горловке при атаке беспилотника пострадал мирный житель
Мирный житель ранен в Горловке в ДНР во вторник в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника на остановку общественного... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T15:57
2024-10-29T15:57
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Мирный житель ранен в Горловке в ДНР во вторник в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника на остановку общественного транспорта, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Вследствие сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ на остановке общественного транспорта на площади Чеверды в жилом массиве "Комсомолец" ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240511/gorlovka-1945260506.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Происшествия
В Горловке при атаке беспилотника пострадал мирный житель

В Горловке при атаке беспилотника на остановку пострадал мирный житель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Мирный житель ранен в Горловке в ДНР во вторник в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника на остановку общественного транспорта, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"Вследствие сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ на остановке общественного транспорта на площади Чеверды в жилом массиве "Комсомолец" ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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В Горловке при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета ранен мирный житель
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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