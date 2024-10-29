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При украинском обстреле Горловки обесточены два поселка
При украинском обстреле Горловки обесточены два поселка - РИА Новости, 29.10.2024
При украинском обстреле Горловки обесточены два поселка
Два поселка обесточены в Горловке во вторник в результате обстрела украинскими войсками, в поселке Озеряновка дрон-камикадзе повредил два автомобиля и дом,... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T14:42
2024-10-29T14:42
2024-10-29T14:42
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Два поселка обесточены в Горловке во вторник в результате обстрела украинскими войсками, в поселке Озеряновка дрон-камикадзе повредил два автомобиля и дом, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Обстрелом вооруженных формирований Украины обесточены поселки Ртутного комбината и шахты имени Н. А. Изотова", - написал Приходько. Он также рассказал, что в поселке Озеряновка гнавшийся за человеком дрон-камикадзе развернулся и врезался в автомобиль, повредив две машины и дом. Пострадавших нет. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что за пятнадцать минут с 13.05 мск ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника и выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров, в том числе два кассетных, по Никитовскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241028/vsu-1980497210.html
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
При украинском обстреле Горловки обесточены два поселка
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ обесточены два поселка