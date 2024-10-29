https://ria.ru/20241029/gorlovka-1980704881.html

При украинском обстреле Горловки обесточены два поселка

При украинском обстреле Горловки обесточены два поселка - РИА Новости, 29.10.2024

При украинском обстреле Горловки обесточены два поселка

Два поселка обесточены в Горловке во вторник в результате обстрела украинскими войсками, в поселке Озеряновка дрон-камикадзе повредил два автомобиля и дом,... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T14:42

2024-10-29T14:42

2024-10-29T14:42

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Два поселка обесточены в Горловке во вторник в результате обстрела украинскими войсками, в поселке Озеряновка дрон-камикадзе повредил два автомобиля и дом, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Обстрелом вооруженных формирований Украины обесточены поселки Ртутного комбината и шахты имени Н. А. Изотова", - написал Приходько. Он также рассказал, что в поселке Озеряновка гнавшийся за человеком дрон-камикадзе развернулся и врезался в автомобиль, повредив две машины и дом. Пострадавших нет. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что за пятнадцать минут с 13.05 мск ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника и выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров, в том числе два кассетных, по Никитовскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241028/vsu-1980497210.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, россия, происшествия