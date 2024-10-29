В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадали два человека
Гладков: два человека пострадали при обстреле ВСУ села Нижнее Березово-Второе
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Два человека пострадали в результате нескольких обстрелов ВСУ села Нижнее Берёзово-Второе в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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"Село Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского муниципального округа дважды подверглось обстрелам со стороны ВСУ. Ранены два мирных жителя. Мужчину с ранением шеи бригада СМП транспортирует в областную клиническую больницу. Ещё одного пострадавшего с осколочными ранениями рук и ног бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи он будет переведён в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в результате двух обстрелов повреждены три частных домовладения, надворные постройки, заборы и два автомобиля.
"Также повреждена линия электропередачи, временно без света остаются семь населённых пунктов: сёла Нижнее Берёзово-Второе, Вознесеновка, Козьмодемьяновка, Щигоревка, Маломихайловка, Терновое и Огнищево", - добавил губернатор.
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