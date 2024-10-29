https://ria.ru/20241029/gladkov-1980737363.html

В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадали два человека

В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 29.10.2024

В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадали два человека

Два человека пострадали в результате нескольких обстрелов ВСУ села Нижнее Берёзово-Второе в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T16:22

2024-10-29T16:22

2024-10-29T16:47

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

украина

происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Два человека пострадали в результате нескольких обстрелов ВСУ села Нижнее Берёзово-Второе в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Село Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского муниципального округа дважды подверглось обстрелам со стороны ВСУ. Ранены два мирных жителя. Мужчину с ранением шеи бригада СМП транспортирует в областную клиническую больницу. Ещё одного пострадавшего с осколочными ранениями рук и ног бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи он будет переведён в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что в результате двух обстрелов повреждены три частных домовладения, надворные постройки, заборы и два автомобиля."Также повреждена линия электропередачи, временно без света остаются семь населённых пунктов: сёла Нижнее Берёзово-Второе, Вознесеновка, Козьмодемьяновка, Щигоревка, Маломихайловка, Терновое и Огнищево", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html

белгородская область

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Наталья Макарова

белгородская область, вооруженные силы украины, украина, происшествия, вячеслав гладков