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В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 29.10.2024
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16:22 29.10.2024 (обновлено: 16:47 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/gladkov-1980737363.html
В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадали два человека
В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 29.10.2024
В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадали два человека
Два человека пострадали в результате нескольких обстрелов ВСУ села Нижнее Берёзово-Второе в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:22
2024-10-29T16:47
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
украина
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Два человека пострадали в результате нескольких обстрелов ВСУ села Нижнее Берёзово-Второе в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Село Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского муниципального округа дважды подверглось обстрелам со стороны ВСУ. Ранены два мирных жителя. Мужчину с ранением шеи бригада СМП транспортирует в областную клиническую больницу. Ещё одного пострадавшего с осколочными ранениями рук и ног бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи он будет переведён в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что в результате двух обстрелов повреждены три частных домовладения, надворные постройки, заборы и два автомобиля."Также повреждена линия электропередачи, временно без света остаются семь населённых пунктов: сёла Нижнее Берёзово-Второе, Вознесеновка, Козьмодемьяновка, Щигоревка, Маломихайловка, Терновое и Огнищево", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, украина, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Происшествия, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадали два человека

Гладков: два человека пострадали при обстреле ВСУ села Нижнее Березово-Второе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЕЛГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Два человека пострадали в результате нескольких обстрелов ВСУ села Нижнее Берёзово-Второе в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Село Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского муниципального округа дважды подверглось обстрелам со стороны ВСУ. Ранены два мирных жителя. Мужчину с ранением шеи бригада СМП транспортирует в областную клиническую больницу. Ещё одного пострадавшего с осколочными ранениями рук и ног бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи он будет переведён в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в результате двух обстрелов повреждены три частных домовладения, надворные постройки, заборы и два автомобиля.
"Также повреждена линия электропередачи, временно без света остаются семь населённых пунктов: сёла Нижнее Берёзово-Второе, Вознесеновка, Козьмодемьяновка, Щигоревка, Маломихайловка, Терновое и Огнищево", - добавил губернатор.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
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