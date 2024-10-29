https://ria.ru/20241029/germaniya-1980786401.html

Вагенкнехт возложила вину за кризис Volkswagen на правительство Германии

Вагенкнехт возложила вину за кризис Volkswagen на правительство Германии - РИА Новости, 29.10.2024

Вагенкнехт возложила вину за кризис Volkswagen на правительство Германии

Недавно основавшая свою партию немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что в кризисе автоконцерна Volkswagen виновата проводимая правящей коалицией (т.н... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T19:37

2024-10-29T19:37

2024-10-29T19:40

германия

сара вагенкнехт

volkswagen group

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Недавно основавшая свою партию немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что в кризисе автоконцерна Volkswagen виновата проводимая правящей коалицией (т.н. "светофор") экономическая и внешняя политика. "Я считаю: последствия неправильных управленческих решений не должны перекладываться на сотрудников! Это также относится к провальной энергетической и экономической политике федерального правительства. В конце концов, светофор в значительной степени ответственен за тяжелое положение немецкой автомобильной промышленности: санкции против России, которые приводят к росту цен на энергоносители, отказ от двигателей внутреннего сгорания, который угрожает уничтожить ведущие мировые ноу-хау, и преступное пренебрежение инвестициями в инфраструктуру и широко разрекламированные перемены в транспортной политике", - написала Вагенкнехт на своей странице в Facebook*. По ее словам, кризис Volkswagen является символом надвигающегося упадка немецкой промышленности. "Чтобы сохранить конкурентоспособность Германии как промышленного региона и предотвратить потерю сотен тысяч рабочих мест, нам, наконец, необходим возврат к дешевой энергии и обширные инвестиции в нашу слабую инфраструктуру", - считает Вагенкнехт. По ее мнению, правительство не понимает всей серьезности ситуации, в которой оказалась немецкая экономика. Ранее глава производственного совета Volkswagen Даниэла Кавалло сообщила, что концерн намерен в рамках мер по экономии закрыть как минимум три завода в Германии и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест. В Германии работает около 120 000 человек на десяти заводах компании. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.В ответ на эти планы профсоюзы, представляющие сотрудников Volkswagen, анонсировали забастовки. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 14 пакетов санкций против России. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20240904/ekonomika-1970362304.html

https://ria.ru/20241029/germanija-1980690844.html

https://ria.ru/20241017/promyshlennost-1978396046.html

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германия, сара вагенкнехт, volkswagen group, евросоюз, в мире