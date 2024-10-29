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В ГД внесут проект о запрете диких животных в передвижных цирках
В ГД внесут проект о запрете диких животных в передвижных цирках - РИА Новости, 29.10.2024
В ГД внесут проект о запрете диких животных в передвижных цирках
Законопроект о запрете использования диких животных в передвижных цирках будет внесен в Госдуму до конца 2024 года, заявил лидер партии "Новые люди" Алексей... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T13:55
2024-10-29T13:55
2024-10-29T14:10
госдума рф
иркутская область
общество
ангарск
россия
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Законопроект о запрете использования диких животных в передвижных цирках будет внесен в Госдуму до конца 2024 года, заявил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.В Ангарске Иркутской области пантера из передвижного цирка травмировала ребенка, когда он фотографировался с животным, начата проверка, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. Ведомство возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности.Трехлетний мальчик, на которого в Ангарске напала цирковая пантера, находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства здравоохранения Иркутской области."Полный запрет цирков с животными - это долгая работа, и мы неизбежно придём к этому в будущем. Что нужно сделать прямо сейчас — это полностью запретить использование диких животных в передвижных цирках и шапито. Адекватный контроль за живодёрнями на колёсах осуществлять практически невозможно. Подготовим такой закон с Георгием Араповым и внесём в Госдуму до конца осенней сессии", - сообщил Нечаев в своем Telegram-канале.Он добавил, что фракция "Новые люди" продолжит добиваться поддержки инициативы о запрете использования диких животных в цирках.
https://ria.ru/20241014/yakutiya-1977976799.html
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госдума рф, иркутская область, общество, ангарск, россия, алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
Госдума РФ, Иркутская область, Общество, Ангарск, Россия, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди")
В ГД внесут проект о запрете диких животных в передвижных цирках
Депутат: в ГД внесут проект о запрете диких животных в передвижных цирках