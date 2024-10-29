https://ria.ru/20241029/flot-1980541611.html

История русского судоходства. Трейлер

История русского судоходства. Трейлер - РИА Новости, 29.10.2024

История русского судоходства. Трейлер

Чем уникальна поморская школа судостроения, и как Петр I создал первый русский флот? Какими были цели Первой Камчатской и Великой Северной экспедиций. Когда случилось последнее сражение эпохи парусных флотов, и с чего начиналась подводная война СССР и США. Как разрабатывали первый атомный ледокол и судно на подводных крыльях.

2024-10-29T16:00

2024-10-29T16:00

2024-10-29T18:10

подкаст

история

черноморский флот вмф россии

северный флот вмф россии

тихоокеанский флот вмф россии

балтийский флот вмф россии

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История русского судоходства. Трейлер Чем уникальна поморская школа судостроения, и как Петр I создал первый русский флот? Какими были цели Великой Северной и Первой Камчатской экспедиций. Когда случилось последнее сражение эпохи парусных флотов, и с чего началась подводная война СССР и США. Как разрабатывали первый атомный ледокол и судно на подводных крыльях. audio/mpeg

История русского судоходства. Трейлер Чем уникальна поморская школа судостроения, и как Петр I создал первый русский флот? Какими были цели Великой Северной и Первой Камчатской экспедиций. Когда случилось последнее сражение эпохи парусных флотов, и с чего началась подводная война СССР и США. Как разрабатывали первый атомный ледокол и судно на подводных крыльях. audio/mpeg

Развитие человеческой цивилизации неразрывно связано с судоходством. Даже появление поездов, автомобилей и самолетов не изменило особой роли водного транспорта в жизни людей — сегодня около 80% всего объема мировой торговли осуществляется по морю.Подкаст "История русского судоходства" расскажет о развитии отечественного судостроения и обретении Россией морской мощи.Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._________Звукорежиссер Андрей ТемновРедактор Артем Буфтяк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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