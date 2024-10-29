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История русского судоходства. Трейлер - РИА Новости, 29.10.2024
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История русского судоходства хедер - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
История русского судоходства
 
16:00 29.10.2024 (обновлено: 18:10 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/flot-1980541611.html
История русского судоходства. Трейлер
История русского судоходства. Трейлер - РИА Новости, 29.10.2024
История русского судоходства. Трейлер
Чем уникальна поморская школа судостроения, и как Петр I создал первый русский флот? Какими были цели Первой Камчатской и Великой Северной экспедиций. Когда случилось последнее сражение эпохи парусных флотов, и с чего начиналась подводная война СССР и США. Как разрабатывали первый атомный ледокол и судно на подводных крыльях.
2024-10-29T16:00
2024-10-29T18:10
подкаст
история
черноморский флот вмф россии
северный флот вмф россии
тихоокеанский флот вмф россии
балтийский флот вмф россии
вмф рф
вмф ссср
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История русского судоходства. Трейлер
Чем уникальна поморская школа судостроения, и как Петр I создал первый русский флот? Какими были цели Великой Северной и Первой Камчатской экспедиций. Когда случилось последнее сражение эпохи парусных флотов, и с чего началась подводная война СССР и США. Как разрабатывали первый атомный ледокол и судно на подводных крыльях.
audio/mpeg
История русского судоходства. Трейлер
Чем уникальна поморская школа судостроения, и как Петр I создал первый русский флот? Какими были цели Великой Северной и Первой Камчатской экспедиций. Когда случилось последнее сражение эпохи парусных флотов, и с чего началась подводная война СССР и США. Как разрабатывали первый атомный ледокол и судно на подводных крыльях.
audio/mpeg
Развитие человеческой цивилизации неразрывно связано с судоходством. Даже появление поездов, автомобилей и самолетов не изменило особой роли водного транспорта в жизни людей — сегодня около 80% всего объема мировой торговли осуществляется по морю.Подкаст "История русского судоходства" расскажет о развитии отечественного судостроения и обретении Россией морской мощи.Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._________Звукорежиссер Андрей ТемновРедактор Артем Буфтяк
россия
северный ледовитый океан
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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подкаст, история, черноморский флот вмф россии, северный флот вмф россии, тихоокеанский флот вмф россии, балтийский флот вмф россии, вмф рф, вмф ссср, петр i, россия, технологии, втб (банк), судоходство, объединенная судостроительная корпорация, северный ледовитый океан, подводная лодка, подводное плавание, промышленность, аудио
Подкаст, история, Черноморский флот ВМФ России, Северный флот ВМФ России, Тихоокеанский флот ВМФ России, Балтийский флот ВМФ России, ВМФ РФ, ВМФ СССР, Петр I, Россия, Технологии, ВТБ (банк), судоходство, Объединенная судостроительная корпорация, Северный Ледовитый океан, Подводная лодка, подводное плавание, Промышленность, История русского судоходства

История русского судоходства. Трейлер

История русского судоходства
История русского судоходства. Трейлер
Вчера, 16:00
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Чем уникальна поморская школа судостроения, и как Петр I создал первый русский флот? Какими были цели Первой Камчатской и Великой Северной экспедиций. Когда случилось последнее сражение эпохи парусных флотов, и с чего начиналась подводная война СССР и США. Как разрабатывали первый атомный ледокол и судно на подводных крыльях.
Развитие человеческой цивилизации неразрывно связано с судоходством. Даже появление поездов, автомобилей и самолетов не изменило особой роли водного транспорта в жизни людей — сегодня около 80% всего объема мировой торговли осуществляется по морю.
Подкаст "История русского судоходства" расскажет о развитии отечественного судостроения и обретении Россией морской мощи.

Генеральный спонсор — Банк ВТБ.
Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
_________
Звукорежиссер Андрей Темнов
Редактор Артем Буфтяк
 
История русского судоходстваПодкастисторияЧерноморский флот ВМФ РоссииСеверный флот ВМФ РоссииТихоокеанский флот ВМФ РоссииБалтийский флот ВМФ РоссииВМФ РФВМФ СССРПетр IРоссияТехнологииВТБ (банк)судоходствоОбъединенная судостроительная корпорацияСеверный Ледовитый океанПодводная лодкаподводное плаваниеПромышленность
 
 
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