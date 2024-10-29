В МИД России прокомментировали наложение ограничений на объекты в Финляндии
МИД: финские власти не уведомляли Россию о наложении ограничений на ряд объектов
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Южный порт и Рыночную площадь в Хельсинки
Вид на Южный порт и Рыночную площадь в Хельсинки. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российская сторона не получала официальных уведомлений о наложении в Финляндии ограничений на некоторые из ее объектов, правовая оценка будет дана после разъяснения ситуации со стороны финских властей, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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"Что касается ряда других объектов российской недвижимости в Финляндии, включая земельный участок, на котором расположен Российский центр науки и культуры в Хельсинки, и об аресте которых сообщается в материалах финских СМИ, то официальных уведомлений о наложении на них ограничительных мер пока в адрес российской стороны не поступало", — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте дипведомства.
Посольств в Хельсинки, как уточнила Захарова, направило запросы в МИД Финляндии и Службу судебных приставов с требованием разъяснить ситуацию и поделиться подробностями исполнения решений, если они были приняты.
"Правовая оценка действиям финской стороны будет дана после получения ответов на наши запросы. Любые неправомерные решения не останутся без ответа", — подчеркнула Захарова.
Она напомнила, что финские власти уже официально уведомили представительство ФГУП "Госзагрансобственность" о наложении ареста на принадлежащее Российской Федерации и находящееся в управлении ФГУП здание.
"При этом в данном уведомлении каких-либо оснований для такого решения не приводится", — отметила официальный представитель МИД.
В понедельник газета Helsingin Sanomat сообщила, что на Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки наложили арест, который вступил в силу 24 октября. Во вторник издание уточнило со ссылкой на службу судебных приставов, что список арестованных объектов недвижимости включает 44 позиции, их стоимость оценивается в 35,5 миллиона евро. Как следует из решения Окружного суда Хельсинки, иск, по которому Финляндия заморозила российские активы, подали шесть украинских энергетических компаний.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия будет оспаривать в судебном порядке арест российских объектов недвижимости в Финляндии и задействует все правовые механизмы для защиты своих интересов.
В апреле 2023 года глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов сообщил, что арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить компании пять миллиардов долларов за ущерб от потери активов в Крыму. Представитель Кремля заявлял, что в Москве проанализируют это решение.