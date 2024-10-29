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В МИД России прокомментировали наложение ограничений на объекты в Финляндии - РИА Новости, 30.10.2024
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23:51 29.10.2024 (обновлено: 00:21 30.10.2024)
https://ria.ru/20241029/finlyandiya-1980809249.html
В МИД России прокомментировали наложение ограничений на объекты в Финляндии
В МИД России прокомментировали наложение ограничений на объекты в Финляндии - РИА Новости, 30.10.2024
В МИД России прокомментировали наложение ограничений на объекты в Финляндии
Российская сторона не получала официальных уведомлений о наложении в Финляндии ограничений на некоторые из ее объектов, правовая оценка будет дана после... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-29T23:51
2024-10-30T00:21
россия
в мире
хельсинки
финляндия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российская сторона не получала официальных уведомлений о наложении в Финляндии ограничений на некоторые из ее объектов, правовая оценка будет дана после разъяснения ситуации со стороны финских властей, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.&quot;Что касается ряда других объектов российской недвижимости в Финляндии, включая земельный участок, на котором расположен Российский центр науки и культуры в Хельсинки, и об аресте которых сообщается в материалах финских СМИ, то официальных уведомлений о наложении на них ограничительных мер пока в адрес российской стороны не поступало&quot;, — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте дипведомства.Посольств в Хельсинки, как уточнила Захарова, направило запросы в МИД Финляндии и Службу судебных приставов с требованием разъяснить ситуацию и поделиться подробностями исполнения решений, если они были приняты."Правовая оценка действиям финской стороны будет дана после получения ответов на наши запросы. Любые неправомерные решения не останутся без ответа", — подчеркнула Захарова.Она напомнила, что финские власти уже официально уведомили представительство ФГУП "Госзагрансобственность" о наложении ареста на принадлежащее Российской Федерации и находящееся в управлении ФГУП здание."При этом в данном уведомлении каких-либо оснований для такого решения не приводится", — отметила официальный представитель МИД.В понедельник газета Helsingin Sanomat сообщила, что на Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки наложили арест, который вступил в силу 24 октября. Во вторник издание уточнило со ссылкой на службу судебных приставов, что список арестованных объектов недвижимости включает 44 позиции, их стоимость оценивается в 35,5 миллиона евро. Как следует из решения Окружного суда Хельсинки, иск, по которому Финляндия заморозила российские активы, подали шесть украинских энергетических компаний.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия будет оспаривать в судебном порядке арест российских объектов недвижимости в Финляндии и задействует все правовые механизмы для защиты своих интересов.В апреле 2023 года глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов сообщил, что арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить компании пять миллиардов долларов за ущерб от потери активов в Крыму. Представитель Кремля заявлял, что в Москве проанализируют это решение.
https://ria.ru/20241029/dipmissiya-1980791487.html
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россия, в мире, хельсинки, финляндия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, В мире, Хельсинки, Финляндия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД России прокомментировали наложение ограничений на объекты в Финляндии

МИД: финские власти не уведомляли Россию о наложении ограничений на ряд объектов

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Южный порт и Рыночную площадь в Хельсинки
Вид на Южный порт и Рыночную площадь в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на Южный порт и Рыночную площадь в Хельсинки. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российская сторона не получала официальных уведомлений о наложении в Финляндии ограничений на некоторые из ее объектов, правовая оценка будет дана после разъяснения ситуации со стороны финских властей, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«

"Что касается ряда других объектов российской недвижимости в Финляндии, включая земельный участок, на котором расположен Российский центр науки и культуры в Хельсинки, и об аресте которых сообщается в материалах финских СМИ, то официальных уведомлений о наложении на них ограничительных мер пока в адрес российской стороны не поступало", — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте дипведомства.

Посольств в Хельсинки, как уточнила Захарова, направило запросы в МИД Финляндии и Службу судебных приставов с требованием разъяснить ситуацию и поделиться подробностями исполнения решений, если они были приняты.
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"Правовая оценка действиям финской стороны будет дана после получения ответов на наши запросы. Любые неправомерные решения не останутся без ответа", — подчеркнула Захарова.
Она напомнила, что финские власти уже официально уведомили представительство ФГУП "Госзагрансобственность" о наложении ареста на принадлежащее Российской Федерации и находящееся в управлении ФГУП здание.
"При этом в данном уведомлении каких-либо оснований для такого решения не приводится", — отметила официальный представитель МИД.
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В понедельник газета Helsingin Sanomat сообщила, что на Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки наложили арест, который вступил в силу 24 октября. Во вторник издание уточнило со ссылкой на службу судебных приставов, что список арестованных объектов недвижимости включает 44 позиции, их стоимость оценивается в 35,5 миллиона евро. Как следует из решения Окружного суда Хельсинки, иск, по которому Финляндия заморозила российские активы, подали шесть украинских энергетических компаний.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия будет оспаривать в судебном порядке арест российских объектов недвижимости в Финляндии и задействует все правовые механизмы для защиты своих интересов.
В апреле 2023 года глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов сообщил, что арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить компании пять миллиардов долларов за ущерб от потери активов в Крыму. Представитель Кремля заявлял, что в Москве проанализируют это решение.
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РоссияВ миреХельсинкиФинляндияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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