https://ria.ru/20241029/finlyandiya-1980790373.html
Посольство России выразило протест Финляндии из-за ареста активов
Посольство России выразило протест Финляндии из-за ареста активов - РИА Новости, 29.10.2024
Посольство России выразило протест Финляндии из-за ареста активов
Посольство России направило в МИД Финляндии ноту с выражением решительного протеста против ареста недвижимости Москвы в стране, заявили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T20:16
2024-10-29T20:16
2024-10-29T21:09
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Посольство России направило в МИД Финляндии ноту с выражением решительного протеста против ареста недвижимости Москвы в стране, заявили РИА Новости в дипмиссии."Посольство направило в МИД Финляндии ноту с выражением решительного протеста против действий финских властей, грубо нарушающих положения международного права. Рассчитываем, что решение Службы судебных приставов Финляндии будет пересмотрено", — заявили в диппредставительстве.В посольстве добавили, что половина арестованных объектов, включая загородные дома и квартиры, где проживают дипломаты, — дипломатическое недвижимое имущество, которое используется в служебных и представительских целях и, таким образом, обладает соответствующим иммунитетом в рамках положений Венской конвенции о дипломатических сношениях, а также финского законодательства."Ответные меры российской стороны будут прорабатываться, в том числе исходя из реакции финских властей на наше обращение", — подчеркнули в дипмиссии.Накануне газета Helsingin Sanomat сообщила, что на Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки наложили арест, который вступил в силу 24 октября. Во вторник издание уточнило со ссылкой на службу судебных приставов, что список арестованных объектов недвижимости включает 44 позиции, их стоимость оценивается в 35,5 миллиона евро. Как следует из решения Окружного суда Хельсинки, иск, по которому Финляндия заморозила российские активы, подали шесть украинских энергетических компаний.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия будет оспаривать в судебном порядке арест российских объектов недвижимости в Финляндии и задействует все правовые механизмы для защиты своих интересов.В апреле 2023 года глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов сообщил, что арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить компании пять миллиардов долларов за ущерб от потери активов в Крыму. Представитель Кремля заявлял, что в Москве проанализируют это решение.
https://ria.ru/20241029/finlyandiya-1980725201.html
https://ria.ru/20241029/finlyandii-1980669826.html
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в мире, россия, финляндия, посольство россии в финляндии
В мире, Россия, Финляндия, Посольство России в Финляндии
Посольство России выразило протест Финляндии из-за ареста активов
Посольство выразило протест против действий Финляндии с российскими активами
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Посольство России направило в МИД Финляндии ноту с выражением решительного протеста против ареста недвижимости Москвы в стране, заявили РИА Новости в дипмиссии.
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"Посольство направило в МИД Финляндии ноту с выражением решительного протеста против действий финских властей, грубо нарушающих положения международного права. Рассчитываем, что решение Службы судебных приставов Финляндии будет пересмотрено", — заявили в диппредставительстве.
В посольстве добавили, что половина арестованных объектов, включая загородные дома и квартиры, где проживают дипломаты, — дипломатическое недвижимое имущество, которое используется в служебных и представительских целях и, таким образом, обладает соответствующим иммунитетом в рамках положений Венской конвенции о дипломатических сношениях, а также финского законодательства.
"Ответные меры российской стороны будут прорабатываться, в том числе исходя из реакции финских властей на наше обращение", — подчеркнули в дипмиссии.
Накануне газета Helsingin Sanomat сообщила, что на Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки
наложили арест, который вступил в силу 24 октября. Во вторник издание уточнило со ссылкой на службу судебных приставов, что список арестованных объектов недвижимости включает 44 позиции, их стоимость оценивается в 35,5 миллиона евро. Как следует из решения Окружного суда Хельсинки, иск, по которому Финляндия заморозила российские активы, подали шесть украинских энергетических компаний.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
подчеркнул, что Россия будет оспаривать в судебном порядке арест российских объектов недвижимости в Финляндии и задействует все правовые механизмы для защиты своих интересов.
В апреле 2023 года глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов сообщил, что арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить компании пять миллиардов долларов за ущерб от потери активов в Крыму. Представитель Кремля заявлял, что в Москве проанализируют это решение.