https://ria.ru/20241029/finlyandiya-1980790373.html

Посольство России выразило протест Финляндии из-за ареста активов

Посольство России выразило протест Финляндии из-за ареста активов - РИА Новости, 29.10.2024

Посольство России выразило протест Финляндии из-за ареста активов

Посольство России направило в МИД Финляндии ноту с выражением решительного протеста против ареста недвижимости Москвы в стране, заявили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T20:16

2024-10-29T20:16

2024-10-29T21:09

в мире

россия

финляндия

посольство россии в финляндии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789039045_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_126b750fbf68676b4dec49f0e7850555.jpg

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Посольство России направило в МИД Финляндии ноту с выражением решительного протеста против ареста недвижимости Москвы в стране, заявили РИА Новости в дипмиссии."Посольство направило в МИД Финляндии ноту с выражением решительного протеста против действий финских властей, грубо нарушающих положения международного права. Рассчитываем, что решение Службы судебных приставов Финляндии будет пересмотрено", — заявили в диппредставительстве.В посольстве добавили, что половина арестованных объектов, включая загородные дома и квартиры, где проживают дипломаты, — дипломатическое недвижимое имущество, которое используется в служебных и представительских целях и, таким образом, обладает соответствующим иммунитетом в рамках положений Венской конвенции о дипломатических сношениях, а также финского законодательства."Ответные меры российской стороны будут прорабатываться, в том числе исходя из реакции финских властей на наше обращение", — подчеркнули в дипмиссии.Накануне газета Helsingin Sanomat сообщила, что на Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки наложили арест, который вступил в силу 24 октября. Во вторник издание уточнило со ссылкой на службу судебных приставов, что список арестованных объектов недвижимости включает 44 позиции, их стоимость оценивается в 35,5 миллиона евро. Как следует из решения Окружного суда Хельсинки, иск, по которому Финляндия заморозила российские активы, подали шесть украинских энергетических компаний.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия будет оспаривать в судебном порядке арест российских объектов недвижимости в Финляндии и задействует все правовые механизмы для защиты своих интересов.В апреле 2023 года глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов сообщил, что арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить компании пять миллиардов долларов за ущерб от потери активов в Крыму. Представитель Кремля заявлял, что в Москве проанализируют это решение.

https://ria.ru/20241029/finlyandiya-1980725201.html

https://ria.ru/20241029/finlyandii-1980669826.html

https://ria.ru/20241024/granitsa-1979739467.html

россия

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, финляндия, посольство россии в финляндии