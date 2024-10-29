https://ria.ru/20241029/finlyandiya-1980725201.html

"Нафтогаз" оценил стоимость арестованного российского имущества в Финляндии

"Нафтогаз" оценил стоимость арестованного российского имущества в Финляндии - РИА Новости, 29.10.2024

"Нафтогаз" оценил стоимость арестованного российского имущества в Финляндии

Стоимость арестованного российского имущества в Финляндии оценивается в несколько десятков миллионов долларов, заявил адвокат, представляющий компанию... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T15:46

2024-10-29T15:46

2024-10-29T15:46

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Стоимость арестованного российского имущества в Финляндии оценивается в несколько десятков миллионов долларов, заявил адвокат, представляющий компанию "Нафтогаз" в Финляндии, Микко Леппя. Газета Helsingin Sanomat сообщила в понедельник, что на Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки наложен арест, который вступил в силу 24 октября. Издание утверждало, что арест российской государственной собственности стал результатом иска украинской энергетической компании. Во вторник газета сообщила, что власти Финляндии наложили арест еще как минимум на пять объектов недвижимости, находящихся в российской собственности. "По оценке службы судебных приставов, стоимость арестованного имущества составляет несколько десятков миллионов долларов", - заявил Леппя общественному вещателю Yle. По его словам, на данный момент произведены все аресты российской собственности, внесенные в решение, которое вступило в силу 24 октября. Отвечая на вопрос Yle о том, может ли быть наложен арест на российское посольство в Хельсинки, Леппя завил, что оно используется в дипломатических целях и расположено на участке земли, принадлежащей России, Финляндия не может наложить на него арест. Ранее посольство России в Хельсинки сообщило РИА Новости, что не получало официальных уведомлений от финских властей о якобы аресте недвижимости РЦНК. Дипмиссия запросила соответствующую информацию у службы судебных приставов и МИД Финляндии, ответа пока не поступало. Финский МИД после запроса РИА Новости не прокомментировал информацию об аресте российской недвижимости в Финляндии и переадресовал вопрос в службу судебных приставов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет оспаривать в судебном порядке арест российских объектов недвижимости в Финляндии, задействует все правовые механизмы для защиты своих интересов.

https://ria.ru/20241028/rtsnk-1980513252.html

https://ria.ru/20241029/finlyandiya-1980670002.html

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