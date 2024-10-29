https://ria.ru/20241029/finlyandiya-1980718030.html

В Финляндии арестовали российские активы на четыре миллиарда евро

В Финляндии арестовали российские активы на четыре миллиарда евро - РИА Новости, 29.10.2024

В Финляндии арестовали российские активы на четыре миллиарда евро

Суд в Финляндии заморозил российские государственные активы на четыре миллиарда евро, сообщило агентство STT со ссылкой на постановление, полученное в суде. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T15:27

2024-10-29T15:27

2024-10-29T16:38

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Суд в Финляндии заморозил российские государственные активы на четыре миллиарда евро, сообщило агентство STT со ссылкой на постановление, полученное в суде."Окружной суд Хельсинки в августе постановил наложить арест на российские государственные активы на сумму около четырех миллиардов евро", — говорится в материале.Накануне издание Helsingin Sanomat написало, что все операции с российской государственной собственностью замораживают по иску украинской энергетической компании. Так, с 24 октября в Хельсинки арестовали участок площадью 3326 квадратных метров, на котором находится Российский центр науки и культуры. Сегодня стало известно, что власти Финляндии наложили арест еще как минимум на пять объектов недвижимости, находящихся в российской собственности.В свою очередь, адвокат Микко Леппя, представляющий украинскую компанию "Нафтогаз" в Финляндии, заявил, что стоимость арестованного российского имущества оценивается в несколько десятков миллионов долларов.Финский МИД на запрос РИА Новости не стал комментировать информацию об аресте российской недвижимости и переадресовал вопрос в службу судебных приставов.Как заявлял российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов, отношения между Россией и Финляндией сейчас полностью разрушены. Так, по решению финских властей закрыта граница. Кроме того, в Москве назвали бессмысленным шагом решение североевропейской страны вступить в НАТО, потому что у ее границ после этого появятся российские войска и системы вооружений.

https://realty.ria.ru/20241029/finljandija-1980639908.html

https://ria.ru/20241029/finlyandiya-1980670002.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

хельсинки, в мире, финляндия, рцнк