https://ria.ru/20241029/finlyandiya-1980670002.html
Россия оспорит арест своих объектов недвижимости в Финляндии, заявил Песков
Россия оспорит арест своих объектов недвижимости в Финляндии, заявил Песков - РИА Новости, 29.10.2024
Россия оспорит арест своих объектов недвижимости в Финляндии, заявил Песков
Россия будет оспаривать в судебном порядке арест российских объектов недвижимости в Финляндии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T12:34
2024-10-29T12:34
2024-10-29T12:57
россия
финляндия
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия будет оспаривать в судебном порядке арест российских объектов недвижимости в Финляндии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как сообщила ранее газета Helsingin Sanomat, на Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки наложен арест, который вступил в силу 24 октября. Издание уточняло, что арест российской государственной собственности стал результатом иска украинской энергетической компании. Во вторник газета сообщила, что власти Финляндии наложили арест еще как минимум на пять объектов недвижимости, находящихся в российской собственности. Как уточняет издание, три объекта расположены на Аландских островах, еще два - в Хельсинки (жилой дом в районе Тёёлё и офисное здание на острове Лауттасаари)."Безусловно, мы будем оспаривать это в судебном порядке", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения об аресте российских объектов недвижимости в Финляндии по иску украинской стороны.При этом он уточнил, что пока не располагает информацией об этом."Я, к сожалению, об этом не слышал. Я не располагаю информацией об этом", - сказал Песков.Ранее посольство России в Хельсинки сообщило РИА Новости, что не получало официальных уведомлений от финских властей о якобы аресте участка земли РЦНК. Дипмиссия запросила соответствующую информацию у Службы судебных приставов и МИД Финляндии, ответа пока не поступало.
https://ria.ru/20241027/nato-1980388165.html
https://ria.ru/20241028/finlyandiya-1980438173.html
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россия, финляндия, дмитрий песков
Россия, Финляндия, Дмитрий Песков
Россия оспорит арест своих объектов недвижимости в Финляндии, заявил Песков
Песков: Россия будет оспаривать в суде арест объектов недвижимости в Финляндии
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия будет оспаривать в судебном порядке арест российских объектов недвижимости в Финляндии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как сообщила ранее газета Helsingin Sanomat, на Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки наложен арест, который вступил в силу 24 октября. Издание уточняло, что арест российской государственной собственности стал результатом иска украинской энергетической компании. Во вторник газета сообщила, что власти Финляндии наложили арест еще как минимум на пять объектов недвижимости, находящихся в российской собственности. Как уточняет издание, три объекта расположены на Аландских островах, еще два - в Хельсинки (жилой дом в районе Тёёлё и офисное здание на острове Лауттасаари).
"Безусловно, мы будем оспаривать это в судебном порядке", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения об аресте российских объектов недвижимости в Финляндии по иску украинской стороны.
При этом он уточнил, что пока не располагает информацией об этом.
"Я, к сожалению, об этом не слышал. Я не располагаю информацией об этом", - сказал Песков.
Ранее посольство России в Хельсинки сообщило РИА Новости, что не получало официальных уведомлений от финских властей о якобы аресте участка земли РЦНК. Дипмиссия запросила соответствующую информацию у Службы судебных приставов и МИД Финляндии, ответа пока не поступало.