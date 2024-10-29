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В Кремле заявили о намерении защищать имущественные интересы в Финляндии - РИА Новости, 29.10.2024
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12:33 29.10.2024 (обновлено: 14:18 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/finlyandii-1980669826.html
В Кремле заявили о намерении защищать имущественные интересы в Финляндии
В Кремле заявили о намерении защищать имущественные интересы в Финляндии - РИА Новости, 29.10.2024
В Кремле заявили о намерении защищать имущественные интересы в Финляндии
Россия задействует все правовые механизмы для защиты своих имущественных интересов, касающихся ареста объектов недвижимости РФ в Финляндии, заявил... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T12:33
2024-10-29T14:18
финляндия
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия задействует все правовые механизмы для защиты своих имущественных интересов, касающихся ареста объектов недвижимости РФ в Финляндии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Как сообщила ранее газета Helsingin Sanomat, на Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки наложен арест, который вступил в силу 24 октября. Издание уточняло, что арест российской государственной собственности является результатом иска украинской энергетической компании. Во вторник газета сообщила, что власти Финляндии наложили арест еще как минимум на пять объектов недвижимости, находящихся в российской собственности. Как уточняет издание, три объекта расположены на Аландских островах, еще два - в Хельсинки (жилой дом в районе Тёёлё и офисное здание на острове Лауттасаари)."Российская Федерация будет защищать свои имущественные интересы. Мы задействуем все правовые механизмы для защиты наших интересов", - сказал Песков журналистам, комментируя арест российских объектов недвижимости в Финляндии.При этом представитель Кремля уточнил, что пока не располагает информацией об этом.Ранее посольство России в Хельсинки сообщило РИА Новости, что не получало официальных уведомлений от финских властей о якобы аресте участка земли РЦНК. Дипмиссия запросила соответствующую информацию у Службы судебных приставов и МИД Финляндии, ответа пока не поступало.
https://ria.ru/20241028/finljandija-1980448018.html
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финляндия, россия, дмитрий песков, в мире
Финляндия, Россия, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле заявили о намерении защищать имущественные интересы в Финляндии

Песков: Россия задействует правовые механизмы для защиты имущества в Финляндии

© Фото : Посольство России в ФинляндииПосольство России в Финляндии
Посольство России в Финляндии - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : Посольство России в Финляндии
Посольство России в Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия задействует все правовые механизмы для защиты своих имущественных интересов, касающихся ареста объектов недвижимости РФ в Финляндии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как сообщила ранее газета Helsingin Sanomat, на Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки наложен арест, который вступил в силу 24 октября. Издание уточняло, что арест российской государственной собственности является результатом иска украинской энергетической компании. Во вторник газета сообщила, что власти Финляндии наложили арест еще как минимум на пять объектов недвижимости, находящихся в российской собственности. Как уточняет издание, три объекта расположены на Аландских островах, еще два - в Хельсинки (жилой дом в районе Тёёлё и офисное здание на острове Лауттасаари).
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"Российская Федерация будет защищать свои имущественные интересы. Мы задействуем все правовые механизмы для защиты наших интересов", - сказал Песков журналистам, комментируя арест российских объектов недвижимости в Финляндии.
При этом представитель Кремля уточнил, что пока не располагает информацией об этом.
Ранее посольство России в Хельсинки сообщило РИА Новости, что не получало официальных уведомлений от финских властей о якобы аресте участка земли РЦНК. Дипмиссия запросила соответствующую информацию у Службы судебных приставов и МИД Финляндии, ответа пока не поступало.
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