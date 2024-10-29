https://ria.ru/20241029/evrokomissiya-1980782995.html

ЕК утвердила пошлины на импорт электромобилей из Китая, сообщил источник

ЕК утвердила пошлины на импорт электромобилей из Китая, сообщил источник - РИА Новости, 29.10.2024

ЕК утвердила пошлины на импорт электромобилей из Китая, сообщил источник

Европейская комиссия утвердила окончательные дополнительные пошлины до 35,3% на импорт в ЕС электроавтомобилей из Китая на пять лет, сообщил журналистам в... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T19:11

2024-10-29T19:11

2024-10-29T20:17

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БРЮССЕЛЬ, 29 окт — РИА Новости. Европейская комиссия утвердила окончательные дополнительные пошлины до 35,3% на импорт в ЕС электроавтомобилей из Китая на пять лет, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный источник в ЕС."Сегодня Еврокомиссия утвердила распоряжение о дополнительных пошлинах на импорт в ЕС китайских электроавтомобилей сроком на пять лет. При этом продолжится интенсивная работа с властями Китая по поиску приемлемого решения", — сказал он.Источник в ЕС указал, что пошлины на ввоз электрокаров будут зависеть от производителя и составят до 35,3%.Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис по итогам телефонного разговора с министром коммерции Китая Ван Вэньтао ранее заявил, что Брюссель и Пекин договорились продолжать переговоры как в отношении европейских пошлин на электроавтомобили из КНР, так и по решению Пекина ввести пошлины на европейский бренди и в отношении расследования по молочным продуктам и свинине из стран ЕС.Между Евросоюзом и Китаем в последние месяцы произошли сразу несколько крупных торговых споров, получивших в СМИ название "торговых войн". В начале октября ЕК сообщила, что страны объединения одобрили пошлины на электромобили из КНР. При этом Брюссель и Пекин до конца октября продолжали поиск альтернативного решения по ситуации, "которое должно быть полностью совместимым с ВТО". Китай уже оспорил этот шаг в организации.В свою очередь, в начале октября в Министерстве коммерции КНР заявили, что с 11 октября вводят временные антидемпинговые меры в отношении импортируемого из ЕС бренди, что серьезно ударит по европейским производителям. Решение приняли по итогам антидемпингового расследования, которое Минкоммерции инициировало 5 января в ответ на обращения китайских компаний. Представитель ЕК Олоф Жилл, комментируя РИА Новости это решение Пекина, заявил, что Еврокомиссия также намерена оспаривать его в ВТО.

https://ria.ru/20241011/kitay-1977514038.html

https://ria.ru/20241010/kitay-1977343948.html

https://ria.ru/20241004/opros-1976462102.html

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экономика, китай, еврокомиссия, евросоюз, в мире