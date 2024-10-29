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Путин указал, что доходы россиян должны расти быстрее цен - РИА Новости, 29.10.2024
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16:52 29.10.2024 (обновлено: 23:31 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/ekonomika-1980746308.html
Путин указал, что доходы россиян должны расти быстрее цен
Путин указал, что доходы россиян должны расти быстрее цен - РИА Новости, 29.10.2024
Путин указал, что доходы россиян должны расти быстрее цен
Доходы россиян должны увеличиваться быстрее роста цен, заявил президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:52
2024-10-29T23:31
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Доходы россиян должны увеличиваться быстрее роста цен, заявил президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.&quot;Они (доходы граждан. — Прим. ред.) должны расти именно опережающими темпами, выше роста цен&quot;, — отметил глава государства.Он добавил, что российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат. Как пояснил президент, именно этот путь развития станет ключом к повышению эффективности производства.
https://ria.ru/20241029/spetsialisty-1980748480.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин указал, что доходы россиян должны расти быстрее цен

Путин указал, что доходы россиян должны расти быстрее цен

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Доходы россиян должны увеличиваться быстрее роста цен, заявил президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
«

"Они (доходы граждан. — Прим. ред.) должны расти именно опережающими темпами, выше роста цен", — отметил глава государства.

Он добавил, что российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат. Как пояснил президент, именно этот путь развития станет ключом к повышению эффективности производства.
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