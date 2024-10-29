https://ria.ru/20241029/ekonomika-1980746308.html

Путин указал, что доходы россиян должны расти быстрее цен

Путин указал, что доходы россиян должны расти быстрее цен - РИА Новости, 29.10.2024

Путин указал, что доходы россиян должны расти быстрее цен

Доходы россиян должны увеличиваться быстрее роста цен, заявил президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T16:52

2024-10-29T16:52

2024-10-29T23:31

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Доходы россиян должны увеличиваться быстрее роста цен, заявил президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России."Они (доходы граждан. — Прим. ред.) должны расти именно опережающими темпами, выше роста цен", — отметил глава государства.Он добавил, что российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат. Как пояснил президент, именно этот путь развития станет ключом к повышению эффективности производства.

https://ria.ru/20241029/spetsialisty-1980748480.html

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экономика, россия, владимир путин